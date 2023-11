Follonica Gavorrano. Origlio: "Peccato per il pari, ma è un buon momento»

La forza del Follonica Gavorrano è il gruppo. Lo sa bene Maicol Origlio, uno degli elementi di maggiore esperienza della squadra. Per il centrocampista biancorossoblù una bella gara giocata a Livorno, con il rammarico di non aver ottenuto il bottino pieno ma la consapevolezza che la formazione mineraria può togliersi belle soddisfazioni. "La gara è stata difficile per il vento – sottolinea Origlio – ma abbiamo fatto una buona partita. C’è un po’ di rammarico perché meritavamo qualcosa di più. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e a dare un verso anche a livello di gioco. Siamo arrivati più volte al tiro e siamo stati più incisivi. Siamo in un buon momento e la quarta vittoria consecutiva avrebbe consacrato tutto questo, comunque uscire con un pareggio contro una squadra forte ci sta". Una squadra che anche quando sembra in difficoltà riesce a essere quadrata. "Questo perché abbiamo gente forte ed esperta – aggiunge Origlio – così come l’allenatore e lo staff. Quindi riusciamo sempre ad essere concentrati. Dal mio punto di vista sono sempre sereno e do priorità al lavoro, qualsiasi siano le scelte dell’allenatore.