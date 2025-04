Follonica Gavorrano: pareggio inutile, corsa salvezza ancora aperta

Poche occasioni, due formazioni chiuse, ed un punto che serve a poco. Il Follonica Gavorrano, anche dopo l’esonero di Marco Masi, resta invischiato nella corsa salvezza. Mister Federico Callai ha provato a dare una scossa, ma la reazione che serviva non c’è stata. "É stata una partita chiusa, il pareggio è il risultato più giusto. L’occasione più nitida l’abbiamo avuta noi con Bramante, è stato bravo il loro portiere – ha detto il traghettatore dei minerari che ora sono attesi da un’ultima giornata di campionato molto difficile -. Dobbiamo assolutamente vincere domenica con il Seravezza, senza fare troppi calcoli. Il nostro obiettivo è quello, quindi ci dobbiamo preparare nella miglior maniera possibile per tutta la settimana". Il tecnico ha già quindi fissato l’obiettivo a domenica. "La gara con il Poggibonsi l’abbiamo preparata bene - ha aggiunto Callai al termine dei novanta minuti di Poggibonsi -, i ragazzi sono stati bravi, ci sono venuti dietro. La settimana è stata positiva, purtroppo abbiamo avuto la defezione di Pino all’ultimo momento a causa della febbre. Non abbiamo fatto stravolgimenti a due partite dalla fine, abbiamo deciso di mettere fisicità in mezzo al campo con Pignat con Brunetti in difesa. Adesso la testa è già alla preparazione della prossima gara".