Follonica Gavorrano. Pignat: "Buon momento. Ma a Cenaia sarà battaglia»

Il colpo di testa è una delle sue armi migliori. Lo sanno anche gli avversari, che gli riservano sempre una marcatura speciale. Nonostante questo, per Alberto Pignat le ultime due partite sono state importanti non solo in termini di prestazioni, ma anche dal punto di vista realizzativo. Il mediano del Follonica Gavorrano in Coppa Italia con il Varesina è stato fondamentale così come con il Tau in campionato.

"I due gol sono arrivati con la stessa dinamica – spiega Pignat –. In coppa l’ho sfiorata e poi è arrivata la deviazione del difensore, domenica l’ho colpita bene ed è andata direttamente in rete. Mi piace inserirmi e anche colpire su palla inattiva, possiamo dire che è una mia caratteristica. Come stazza fisica parto avvantaggiato. Queste cose le proviamo in allenamento e sappiamo che possiamo creare pericoli agli avversari: nelle ultime due gare è andata bene, ma non è un caso".

C’è adesso da preparare la trasferta di Cenaia. "Abbiamo l’esperienza che ci dice che sarebbe sconsiderato andare a Cenaia e sottovalutare la partita – analizza il centrocampista biancorossoblù –. Non lo faremo, perché non sottovalutiamo mai nessuno nell’approccio, sappiamo che sarà difficile. Tra l’altro il loro campo è più piccolo del nostro e sarà un altro tipo di partita, più aggressiva. Sarà quindi una gara tosta, loro si giocano i play out e ci sono ancora tante partite, ma noi andiamo là per cercare di vincere".