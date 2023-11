Follonica Gavorrano, poker. Sconfitto 4-0 il Cenaia

Terza vittoria di fila e tutto facile stavolta per il Follonica Gavorrano. Nel turno infrasettimanale la formazione di Marco Masi, al Malservisi-Matteini, ha battuto 4-0 il Cenaia. E dire che le cose non erano iniziate al meglio, col cambio di Lo Sicco al 4’ per infortunio. All’8 il gol di Regoli, che su punizione trova l’1-0. Al 21’ arriva il raddoppio: Modic mette in mezzo una palla da calcio d’angolo, che dopo la deviazione del portiere sbatte sulla traversa e finisce dritta sulla testa di Ampollini, che segna il 2-0. Al termine dei 2’ di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi, con il Follonica Gavorrano sul doppio vantaggio. Nella ripresa la musica non cambia. Al 35’ della ripresa arriva il gran gol di Pino, che scaglia un mancino dalla distanza per il 3-0. Al 41’ Souare mette la firma sul poker timbrando da posizione defilata, allungando il divario tra le due squadre. FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (35’ st Bellini), Origlio, Pino, Souare, Masini (25’ st Barlettani), Lo Sicco (4’ Modic, 29’ st Pignat), Ampollini, Botrini, Regoli (11’ st Marcheggiani). All. Masi. CENAIA: Perulli, Signorini, Papini, Cagiagli, Borselli (13’ st Bruzzi), Benassi (13’ st Quilici), Sanyang (13’ st Pasquini), Zaccagnini, Di Bella (29’ st Bartolini), Picchi (2’ st Simonini), Manfredi. All. Macelloni. Reti: 8’ Regoli, 21’ Ampollini, 35’ st Pino, 41’ st Souare.