Follonica Gavorrano: Possibile Ripescaggio in Serie D nonostante la Retrocessione

In casa Follonica Gavorrano si sta ancora rielaborando mentalmente la retrocessione in Eccellenza, ma all’orizzonte ci sono poche nuvole. Anzi. Pare infatti che ci siano reali possibilità di ripescaggio in serie D. Viste le vicissitudini e le difficoltà economiche di molte formazioni dalla serie B alla serie D, ci sono ampi margini di ripescaggio. La Lega alcuni mesi fa aveva reso noti i criteri per i ripescaggi in serie D in vista della stagione 2025/2026. Tra le disposizioni principali, viene confermato che non potranno accedere alla graduatoria di ripescaggio i club retrocessi direttamente in Eccellenza (almeno in prima battuta), così come le squadre che sono già state ripescate in passato, alle quali viene preclusa definitivamente questa possibilità. Minerari che quindi in prima battuta non avrebbero diritto a tornare in serie D, ma viste i papabili posti liberi a disposizione, ci dovrebbero essere margini per la società dei Mansi. Resta da attendere comunque il 30 giugno, termine di chiusura della stagione agonistica.