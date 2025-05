Follonica Gavorrano: Reset totale dopo la retrocessione, focus sul settore giovanile

Reset totale. Sia a livello di giocatori, ma anche dirigenziali. Dopo la retrocessione il Follonica Gavorrano ripartirà da zero. Per poi tornare velocemente in D. "Facciamo i complimenti al Trestina che ha dimostrato di avere più voglia – ha spiegato Lorenzo Mansi, vice presidente dei minerari -. Hanno avuto miglior atteggiamento, hanno saputo gestire meglio i tempi supplementari. Meritatamente restano in D. Ripartiamo da zero. Non rimarrà nessun calciatore di quest’anno, forse uno. Giulio Pimpinelli, un 2008. C’era bisogno di un reset e questa situazione impone un reset molto grande. Questo è un dramma sportivo, ma è un gioco. Ha vinto chi ha avuto qualcosa in più. Abbiamo sbagliato un rigore e due palle davanti al portiere da segnare. Prenderemo dieci giorni di relax per non pensare a questa sconfitta. Ci riposiamo e stacchiamo la spina, per poi decidere in autonomia. La situazione era tutta uguale da troppi anni". Poi Mansi fa mea culpa. "Quest’anno il voto è zero, io ho sbagliato tanto, uno dei principali autori di errori sono io – ha aggiunto –. E’ stata una stagione partita male dall’inizio. Ripartiremo. Speriamo di sviluppare il settore giovanile come realtà rilevante sul territorio. A livello di prima squadra torneremo in serie D velocemente. Noi dobbiamo lavorare bene a livello giovanile per creare fondamenta solide. Il tema direttore generale non ha più senso, non ci sarà più. Ci sarà un direttore tecnico della prima squadra ed uno per il settore giovanile. In questi anni abbiamo bruciato tempo e risorse. E’ stata un’annata sportivamente deficitaria, abbiamo sbagliato una decisione. Abbiamo preso tre decisioni sbagliate quest’anno. Rimaniamo sereni, sappiamo bene che la nostra rotta è ben tracciata". E poi una stoccata alle Amministrazioni comunali. "Attendiamo risposte sull’impiantistica – ha concluso Mansi –-, ci serve per fare il salto di qualità".