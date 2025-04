Follonica Gavorrano sconfitto 2-0 in casa dal Ghiviborgo

Passo indietro del Follonica Gavorrano che cede 2-0 in casa al Ghiviborgo, terza in classifica, al termine di una sfida equilibrata, ma decisa nel finale di gara. Primi 45’ minuti che si svolgono sulla stessa falsariga, con il Ghiviborgo che parte dal basso e lancia lungo per Gori, mentre il Follonica Gavorrano cerca azioni più rapide e manovrate. Il primo tiro in porta della gara arriva al 15’, quando Lo Sicco guadagna un calcio di punizione dal limite. Alla battuta va Bramante con il sinistro, palla centrale e respinta con i pugni dal portiere. Al 18’ bellissima azione in velocità del Follonica Gavorrano sulla destra, la palla arriva a Masini che calcia dalla parte opposta, palla a lato di un soffio.

Il Ghiviborgo a ritmi molto bassi cerca le sue classiche imbucate partendo dal basso, partita che offre pochi spunti nella prima mezz’ora di gioco. Al 29’ Gori recupera palla e avanza verso la porta, riesce a calciare trovando la risposta in presa centrale di Antonini. Due minuti più tardi è Tatti a tirare dal limite, anche in questo caso parata centrale del portiere. Pericolo in area del Ghiviborgo al 35’: Lo Sicco dalla bandierina trova Pignat, che non riesce però a concludere verso la porta e il portiere blocca la sfera. Al termine della prima frazione le due squadre vanno a riposo a reti bianche. Al 9’ bello scambio tra Kondaj e Tatti in area, la difesa del Ghiviborgo libera con il brivido, sfiorando l’autogol. Poi Morelli dalla distanza calcia sopra la traversa.

Un minuto più tardi Masini sfiora il gol con un’azione personale dalla sinistra, calciando di poco fuori. Al 14’ ancora una discesa di Masini, che questa volta serve Bramante: la conclusione termina alta. Al 18’ Campani ci prova con il destro dalla distanza, palla lontana dallo specchio.

Al 35’ il Ghiviborgo trova il vantaggio: Gori recupera palla, salta il portiere e firma il vantaggio. Subito dopo il gol il Follonica Gavorrano cerca la reazione con Pino, che dal limite tira fuori. Al 3’ di recupero Pino di testa impatta da buona posizione, il portiere in tuffo blocca.

Poi, al 49’, contropiede del Ghiviborgo che Coppola finalizza a porta vuota, con il fischio finale che arriva subito dopo.