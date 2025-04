Follonica Gavorrano: tre partite decisive per la salvezza, parla Esmeraldo Kondaj

Tre partite da affrontare prima di chiudere la stagione, con la salvezza ancora da conquistare. Il Follonica Gavorrano, dopo due ko di fila, deve rimboccarsi le maniche. Lo sa bene Esmeraldo Kondaj, jolly tuttocampista, tanto da giocare nella stessa partita sia come trequartista che come difensore. Contro il Siena è stato schierato come centrocampista avanzato anche per giocare a uomo su Bianchi, in una gara combattuta in cui alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa. "Se fossimo riusciti a sfruttare le nostre qualità per tutta la partita sarebbe potuta andare in un altro modo. Ci è mancata un po’ di brillantezza sotto porta, perché abbiamo avuto grandi occasioni che non siamo stati bravi a sfruttare".

Ci saranno adesso tre partite da affrontare prima di chiudere la stagione, con la salvezza ancora da conquistare. "Dobbiamo restare positivi – dice Kondaj – non dobbiamo sottovalutare le ultime partite ma ne possiamo uscire tranquillamente. La stagione, rispetto alle prospettive, non è andata come volevamo e non siamo ancora salvi. Lo spogliatoio però è sempre stato sano. Ci è mancato qualcosa che ancora non sappiamo, oltre a tanta sfortuna e tanti infortuni dei giocatori importanti, che sono mancati per lunghi periodi". Per Esmeraldo Kondaj una stagione giocata con grande continuità. "Personalmente è andata abbastanza bene – analizza – anche se potevo fare meglio a livello di statistiche. Mi sono trovato molto bene con la squadra, non mi hanno fatto mancare nulla".