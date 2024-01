Follonica Gavorrano troppo distratto. Il big-match di giornata va alla Pianese

È la Pianese ad aggiudicarsi il match clou della seconda giornata di ritorno del girone E di Serie D, battendo il Follonica Gavorrano per 3-1. I padroni di casa si dimostrano più concreti ed entrano in campo con il piglio giusto, mettendo in difficoltà i biancorossoblù nella prima mezz’ora di gioco. Al 30’ Filippis rinvia direttamente sui piedi di Mignani, con la sfera che sbatte sull’attaccante amiatino e termina la sua corsa in rete. Dopo il gol subito i biancorossoblù alzano decisamente il raggio di azione, con l’obiettivo di raggiungere il gol del pari . La ripresa si apre con la squadra di Masi in avanti, mentre la Pianese ci prova con il tiro di Mignani dalla distanza al 3’. Sempre l’autore del primo gol della Pianese pericoloso anche al 6’, ancora attento Filippis. Al 9’ altro episodio chiave della gara: Ampollini, già ammonito, ferma un’azione pericolosa della Pianese con Boccadamo lanciato al limite dell’area e prende il secondo giallo, lasciando il campo per doppia ammonizione. Al 19’ è il neo entrato Souare a riportare momentaneamente il match in equilibrio nel punteggio, nonostante l’inferiorità numerica, mettendo in rete con il piattone un cioccolatino servito da Nardella. Al 31’ i padroni di casa trovano di nuovo il vantaggio, quasi a sorpresa: Ledonne, direttamente da calcio piazzato da posizione defilata, batte Filippis e realizza il gol del 2-1. Al 45’ della ripresa la Pianese chiude i giochi con la rete del 3-1: Ledonne lanciato in contropiede entra in area e cala il tris.

PIANESE: De Fazio, Remy, Gagliardi, Miccoli (25’ st Proietto), Polidori, Di Martino, Boccadamo, Simeoni (15’ st Lo Porto), Mignani, Ledonne, Kouko. All. Prosperi.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti (30’ st Bellini), Pignat (38’ st Pino), Dierna, Grifoni (21’ st Brunetti), Nardella, Lo Sicco, Macrì (15’ st Souare), Ampollini, Botrini (36’ st Barlettani), Regoli. All. Masi.

Reti: 30’ Mignani, 19’ st Souare, 31’ st Ledonne, 45’ st Ledonne.

Note: espulso Ampollini al 9’ st per doppia ammonizione.