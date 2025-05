Follonica Gavorrano verso i playout: rischio Eccellenza dopo sconfitta col Seravezza

Il Follonica Gavorrano rischia l’Eccellenza. Con la sconfitta casalinga contro il Seravezza nell’ultimo turno di serie D, i minerari adesso giocheranno i playout contro il Trestina. Crisi senza fine per i biancorossoblù che da quando hanno rivoluzionato la rosa a metà anno sono finiti in un vortice di risultati negativi che hanno fatto scivolare la squadra di capitan Lo Sicco fino alla zona rossa. E col ko per 2-0 in casa di ieri adesso si giocheranno la salvezza in uno scontro delicatissimo con gli umbri.

La sfida col Seravezza si è decisa nella ripresa. Nel primo tempo al 43’ palo clamoroso di Bramante, che arriva al tiro su un velocissimo contropiede condotto da Zona. Sul corner successivo Pignat spizza di testa ma non trova la porta. Nella ripresa, al 16’ Lepri mette in mezzo una palla che viene intercettata di testa da Scartoni, ma la sfera termina la sua corsa in rete per il vantaggio del Seravezza. Al 27’ il Seravezza trova anche il raddoppio, con Benedetti che batte Antonini, trovando il raddoppio.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Gianneschi (29’ st Tatti), Pignat, Brunetti (29’ st Kondaj), Matteucci, Pino (24’ st Giustarini), Scartoni (42’ st Masini), Lo Sicco (11’ st Marino), Zona, Bramante, Arrighini. All. Callai.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Mosti, Paolieri, Greco (29’ st Sforzi), Lepri (36’ st Raineri), Benedetti, Bellini (41’ st Cesari), Turini, Accorsini (19’ st Coly), Sansone, Stabile (28’ st Bocci). All. Brando.

Reti: 16’ st autorete Scartoni, 27’ st Benedetti.