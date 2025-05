Follonica Gavorrano, si interrompe la favola: dopo 18 anni retrocessione in Eccellenza

Gavorrano, 11 maggio 2025 – Il Follonica Gavorrano chiude nel peggiore dei modi la propria stagione con la retrocessione in Eccellenza. I minerari, battuti in casa 2-1 ai supplementari dallo Sporting Trestina, hanno sprecato un calcio di rigore ai tempi supplementari e poi hanno incassato il gol della retrocessione di Mencagli quasi a sfida conclusa.

Si chiude nel peggiore dei modi l’annata calcistica della società del presidente Balloni e della proprietà Mansi, tra cambi di direttori generali ed allenatori. L’ultima volta che i minerari erano stati in Eccellenza era la stagione 2006-2007, anno dello storico salto in D.

E’ stata una partita assurda, buttata al vento dai ragazzi di Callai. Minerari che per salvarsi potevano anche pareggiare. All’11 un contropiede ospite termina con la conclusione di Lisi, Antonini sul primo palo si supera con un grande intervento. Al 21’ arriva anche la prima occasione per il Follonica Gavorrano: Bramante recupera palla sulla trequarti e si libera al tiro con il sinistro a giro, Fratti in tuffo devia in angolo.

Al 27’ su un retropassaggio sbagliato da Lisi nasce una grande opportunità per Pino: tutto solo di fronte al portiere l’attaccante non riesce però a insaccare, con l’estremo difensore che salva con i piedi. Al 43’ bella palla in profondità per Pino, che arriva alla conclusione in velocità. Palla deviata in corner.

Sugli sviluppi il colpo di testa di Pignat termina tra le braccia del portiere. Al 21’ della ripresa il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: calcio d’angolo di Bramante e Matteucci di testa insacca l’1-0. Al 34’ si rende pericoloso anche Lisi su calcio piazzato per il Trestina, Antonini è attento e devia in angolo.

Al 51’ a tempo scaduto pareggia il Trestina con Buzzi su calcio d’angolo. Al 10’ del primo tempo supplementare salvataggio sulla riga di Matteucci, che libera in rovesciata su un’insidiosa occasione del Trestina.

Al 12’ Masini calcia in porta e un giocatore del Trestina la colpisce di mano, l’arbitro fischia calcio di rigore: dal dischetto Arrighini colpisce la traversa. Nel secondo tempo supplementare la mazzata. Errore difensivo dei minerari, ne approfitta l’ex Mencagli che segna il gol del raddoppio al 12’ del secondo tempo supplementare.