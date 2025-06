Fonteblanda riparte dalla Seconda categoria con Nicola Pedone in panchina

Dopo la dolora retrocessione dalla Prima alla Seconda categoria il Fonteblanda ha già le idee chiare per risalire. La società neroverde lo scorso anno ha avuto una gestione convulsa della guida tecnica: prima ripartendo da Miraldo Sabatini, reduce da un grande campionato nella stagione precedente, poi esonerandolo e chiamando Mario Gurma, per poi richiare Sabatini che per poco non è riuscito a salvare la squadra. Poi l’amara retrocessione e ora la ripartenza dalla Seconda. Il Fonteblanda ha sciolto le riserve sul nome del nuovo allenatore. Sarà Nicola Pedone a guidare i neroverdi nel prossimo campionato di Seconda categoria. Nelle scorse settimane pare che ci fossero stati dei contatti anche con Diego Tosi e alcuni sondaggi per mister Maggio. Questi due però sono andati rispettivamente al Riotorto e alla Castiglionese, e il Fonteblanda ha accelerato con Pedone, reduce dall’esperienza all’Invictasauro, prima di dimettersi nel finale di stagione per una scelta personale. Pedone rappresenterebbe la persona giusta nel luogo giusto visto anche il suo passato con il Fonteblanda e l’ottimo rapporto avuto con i dirigenti. In ottica calciomercato, la società è attiva sul più fronti: starebbe trattando sia Lupi che Coralli anche se in questo caso è molto forte la concorrenza del Marina, ma soprattutto quella del Roccastrada. In uscita da Fonteblanda sia Sacchini che Scalabrelli che dovrebbero approdare all’Invictasauro.