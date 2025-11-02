Forlì, a Livorno all’ora di pranzo. Dopo la Coppa fame di riscatto

Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Trappolone Livorno per un Galletto affamato di punti playoff. In terra toscana è sfida polarizzata: da un lato gli amaranto, in crisi (di gioco, risultati e identità), incagliati in zona playout e condannati a vincere per dimostrare nel giorno dei morti di essere ancora vivi; dall’altro i biancorossi, estromessi dalla Coppa Italia in settimana dall’Arzignano (0-1) e decisi a riscattarsi oggi in campionato lanciando un attacco per espugnare l’Ardenza e consolidare la top ten.

"Affrontiamo una squadra partita con altre aspettative, ma che da inizio stagione non vive un clima sereno. Evidentemente qualche problema c’è...", scandisce Alessandro Miramari. Che frena: "Aspetterei però prima di battezzare il Livorno un flop". E diffida della compagine del traballante Formisano, in palese difficoltà (3 ko nelle ultime 4) e riuscita persino nell’impresa di resuscitare un Perugia in serie negativa da 7 turni: "Il Livorno giocherà a viso aperto per vincere, noi faremo altrettanto".

Nessuna similitudine con la gara del maggio scorso all’Ardenza, che vide i labronici superare 3-1 il Forlì, interrompendone la corsa nella Poule Scudetto di serie D: "Ci aspetta una partita completamente diversa per vari motivi: in primo luogo perché il Livorno ha cambiato allenatore e tanti giocatori, quindi richieste e interpretazioni non sono le stesse. E poi allora ci presentammo con tanti cerotti".

Miramari apre, quindi, una digressione sull’opaca prova resa dai suoi in Coppa, costata l’eliminazione al secondo turno ad opera dell’Arzignano, al termine della quale non ha lesinato reprimende all’indirizzo delle sue seconde linee: "Potevamo fare meglio per restare dentro una competizione a cui tenevamo. Il disappunto è legato al mio compito di sottolineare quanto accade sul terreno di gioco: se la squadra non mi soddisfa, ho il dovere di evidenziarlo. Già oggi, però, abbiamo l’occasione per rifarci".

Il lunch match ha imposto una diversa tabella di marcia: "Abbiamo deciso di saltare la rifinitura – spiega Miramari – e anche la parte alimentare è stata modificata perché, chiaramente, i giocatori devono arrivare alla partita ben nutriti, ma senza eccedere. Sono peculiarità da gestire con scrupolo".

Capitolo formazione: il vate felsineo ha tutto l’organico a disposizione e, fallito l’esperimento delle seconde linee, si accinge a riportare al centro della scena i titolari. Ergo, Martelli tra i pali, Lorenzo Saporetti incaricato di governare il pacchetto arretrato, Menarini a dipingere calcio ed EP7 al centro del tridente offensivo, completato da Macrì e Farinelli. All’Ardenza – diretta Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e Now – fischierà Riccardo Dasso della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Michele Decorato di Cosenza e Alberto Mandarino di Alba-Bra. Quarto ufficiale: Francesco Burlando di Genova. Operatore Fvs: Roberto Meraviglia di Pistoia.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, L. Saporetti, Cavallini; Franzolini, Menarini, De Risio; Macrì, Petrelli, Farinelli.