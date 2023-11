Forlì a Prato per spiccare davvero il volo. Antonioli: "Restiamo calmi e concentrati"

Per continuare sulla strada intrapresa. In vista del match di oggi (14.30) al Lungobisenzio, tana del Prato, mister Mauro Antonioli si dice fiducioso sulle possibilità della sua squadra reduce dal prestigioso 1-0 sulla Pistoiese: "Sappiamo perfettamente – sottolinea – che la partita sarà complicata, contro un avversario molto forte che ha investito un budget importante a testimonianza delle ambizioni della società. In Toscana troveremo un ambiente caldo, con un buon numero di tifosi in tribuna e una squadra che cercherà il riscatto dopo la gara persa 1-0 col Certaldo".

A proposito dell’atteggiamento dei galletti Antonioli aggiunge: "Nel calcio è sempre importante la concentrazione con la quale si scende in campo e non dovremo accusare cali di attenzione, sarebbero pericolosi". Sull’ottimo momento che i biancorossi stanno attraversando, che li ha portati sul terzo gradino della graduatoria, l’allenatore biancorosso aggiunge: "Ho accettato la panchina del Forlì consapevole della rosa di buon livello allestita nella scorsa estate. E’ evidente che sono molto soddisfatto dei ragazzi che alleno. Un gruppo molto coeso che mi segue. A livello di serie D – aggiunge l’allenatore – è sempre molto importante lavorare sulla mentalità dei ragazzi. Nel nostro momento attuale, ad esempio, non dobbiamo essere convinti di essere diventati troppo bravi. Ciò non toglie, comunque, che dobbiamo credere nelle nostre qualità che ci permettono di giocarci alla pari ogni gara al cospetto di qualsiasi avversario. Importante sarà giocarsi ogni partita con la determinazione sempre indispensabile".

Il discorso poi, inevitabilmente, cade sul recentissimo arrivo nella sua truppa dell’esperto difensore Mirko Drudi: "Sono molto soddisfatto dell’arrivo in squadra di un elemento di ottima qualità come lui. E’ un regalo molto importante di una società che, evidentemente, ha l’intenzione di crescere. Un rinforzo molto importante che mi permetterà diverse soluzioni, grazie alla sua esperienza. Il valore di Drudi del resto è ben testimoniato dalla sua carriera ad alti livelli tra i professionisti".

Antonioli sottolinea la possibilità di schierare Drudi in un ruolo anche diverso: "Mirko potrebbe essere utile anche a centrocampo davanti alla difesa. Ha un buon piede e potrebbe essere, all’occorrenza, il sostituto di Gaiola". Parlando del suo possibile impiego nella gara di oggi l’allenatore biancorosso aggiunge: "E’ chiaro che deve, pian piano ritrovare il ritmo della partita. In questi primi giorni di allenamento l’ho trovato con una condizione accettabile. Assieme a lui decideremo se portarlo subito in panchina". Arbitro della gara sarà Lorenzo Casali di Crema, coadiuvato da Eltabtawy e Piomboni. La partita viene trasmessa sulla pagina Facebbok del Prato. Tutti a disposizione i biancorossi tranne Bonandi, che comunque in questi giorni è tornato in campo per i primi allenamenti.

Il probabile 11 (4-3-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Maggioli, Rossi; Piva, Gaiola, Greselin; Merlonghi, Babbi, Barbatosta.