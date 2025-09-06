Forlì, a San Benedetto attesi 10mila tifosi. Clima caldo e bomber: quante insidie

Un’altra sfida di spessore per il Forlì. Domani sera, con fischio d’inizio alle ore 20.30, la squadra biancorossa, dopo il combattuto 1-0 rifilato al Ravenna di lunedì sera, scende in campo nello splendido stadio ‘Riviera delle Palme’, tana dell’ambiziosa Sambenedettese. Un impegno non semplice in casa dei rossoblù che, dopo due giornate di campionato, occupano la seconda posizione in classifica dietro alla capolista Arezzo. I quattro punti messi in carniere dai marchigiani sono frutto dell’1-0 nella partita d’esordio casalinga col Bra, al quale è seguito l’1-1 nella non semplice trasferta in casa del Gubbio. Curiosamente le due squadre fan parte delle sei, su nove, formazioni promosse grazie alla vittoria della serie D di anno scorso.

Aver vinto il girone F della quarta serie ha portato mister Ottavio Palladino alla conferma. Il tecnico manda in campo la squadra preferibilmente col modulo 4-2-3-1. Nel recente mercato estivo, la Sambenedettese ha messo sotto contratto l’attaccante nigeriano Kevin Martins, classe 2005, prelevato dal Monza dopo le nove presenze della scorsa stagione in serie A: figlio d’arte di Obafemi Martins, ex attaccante di Inter e Newcastle nella Premier inglese. Al suo fianco ingaggiato anche il mancino spagnolo Amadou Konate, prelevato dall’Avezzano dove ha giocato la passata stagione in serie D.

Davanti a un folto pubblico che molto probabilmente supererà i 10mila presenti, i difensori biancorossi dovranno tenere d’occhio l’esperto attaccante Umberto Eusepi, punta di diamante della Samb nella scorsa stagione con 15 reti: è un ex – tra le altre – in serie B di Ancona, Varese, Salernitana, Lecco e Pisa. Nei recenti playoff che mettevano in palio lo scudetto tricolore di serie D il Forlì ha battuto la squadra marchigiana allo stadio Morgagni per 3-1 grazie alle reti segnate da Farinelli, Petrelli e Lombardi, dopo l’iniziale svantaggio per la rete proprio di Eusepi.

Fondata nel 1923 la Sambenedettese ha disputato la bellezza di 21 stagioni in serie B, alle quali vanno aggiunte le 46 di serie C. Il primo faccia a faccia tra i due club si verificò nella serie C 1940-41: 2-0 all’andata per i biancorossi, poi la squadra marchigiana si ritirò dal campionato. Il bilancio complessivo – compresa la recente poule scudetto – vede in vantaggio il Forlì con quattro successi a tre, con tre pareggi.

Diversi i volti conosciuti che hanno vestito la maglia della Samb. Dai mundial Causio e Selvaggi, a grandi portieri come Tacconi e Zenga, poi i vari Borgonovo, Fiorini, Colomba e Guidolin. In passato in campo con entrambe le maglie, e in epoche diverse, dallo storico centravanti Silvano Magheri, a giocatori come Melotti, Piccioni, Remondina, Sabato, Galassi, Vettore e Docente.

Per l’attesa partita di domani mister Alessandro Miramari si augura di recuperare il difensore centrale Lorenzo Saporetti, uscito per un guaio muscolare al termine del promo tempo del vittorioso match col Ravenna. Regolarmente in campo, invece, il regista Menarini.