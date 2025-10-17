Forlì, a Sassari stasera un anticipo tosto. Miramari: "Loro partiti male, ma sono validi"

I più superstiziosi oggi, venerdì 17, si chiuderebbero in casa... Alessandro Miramari è invece incurante del giorno nefasto per antonomasia (secondo una credenza tutta italiana) e guiderà la spedizione in Sardegna di un Forlì pronto a fare il Galletto al ‘Vanni Sanna’ di Sassari, domus della Torres (fischio d’inizio alle 20.30, con diretta su Sky Sport 252 e Now), nel match valevole per la 10ª giornata di serie C.

Isolani con l’acqua alla gola (e mister Pazienza sulla graticola) alla ricerca della felicità perduta (non vincono dal 23 agosto, prima di campionato) per uscire dal tunnel della crisi (qui e ora); romagnoli indispettiti con la classe arbitrale – sotto accusa per l’uso improprio del Football Video Support –, ma decisi a rovesciare il trend da trasferta (3 ko su 4). Jella permettendo.

"Non esiste una ricetta magica – scandisce Miramari, aprendo la conferenza stampa della vigilia presso la Caffetteria Zondini, nuovo partner del Forlì Fc –, i passi falsi fanno parte del gioco. Non siamo partiti coi favori del pronostico e nessuno ci dava vincenti su tutti i campi, per cui qualche sconfitta era preventivabile".

Il vate bolognese non si fida di una Torres "in cerca di riscatto" e ammonisce: "Nelle ultime due stagioni ha ottenuto un secondo e un terzo posto, e anche quest’anno era partita per disputare un campionato di vertice, forte di una rosa importante, quindi è destinata ad uscire, prima o poi, da questo momento difficile". Come dire, se entra nel mood giusto, poi sarà dura per tutti... Il presente racconta però di una squadra fragile, nervosa – già 4 i cartellini rossi, record tra le squadre professionistiche di A, B e C – e affamata di punti. Che potrebbe buttarla sull’agonismo: "A volte le espulsioni sono il frutto di mere dinamiche di gioco, non si possono prendere le statistiche come oro colato. Non c’è dubbio, però, che loro faranno il massimo per raccogliere i tre punti e risollevarsi in classifica. Ma anche noi faremo il nostro".

Che partita sarà? Miramari fatica ad inquadrarla, pur ammettendo di non aspettarsi una gara completamente a viso aperto. Certo, "loro sono molto bravi nelle ripartenze...". Ergo occhi aperti e antenne dritte. Privo dei lungodegenti Gaiola ed Ercolani, il tecnico biancorosso spoilera che Coveri è "sulla via del recupero, ma non ancora a posto", e Cavallini, affetto dalla pubalgia, "non è al meglio", mentre Pellizzari, uscito malconcio dal confronto con le Fere ternane, sarà regolarmente a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panca: in pole Lorenzo Saporetti. Gli altri stanno tutti bene. Nuova chance dal 1’ per il baby Spinelli nel ruolo di cursore di sinistra e Franzolini a centrocampo, mentre Petrelli, in crescita tangibile, sarà il rebbio centrale del tridente.

Quanto al Football Video Support, il cui utilizzo continua a surriscaldare gli animi e scontentare trasversalmente tutti (o quasi), Miramari fa professione di continenza: "Dovessi dire esattamente quello che penso, sarebbe un problema... Teoricamente è uno strumento meraviglioso, purtroppo l’uso che se ne fa non è corretto". Al ‘Vanni Sanna’ fischierà Vittorio Emanuele Teghille della sezione di Collegno (assistenti: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Cosimo De Tommaso di Voghera). Quarto Ufficiale: Enrico Cappai di Cagliari. Operatore Fvs: Marco Pilleri di Cagliari.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, L. Saporetti, Spinelli; Franzolini, Menarini, De Risio; Macrì, Petrelli, Farinelli.