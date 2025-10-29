Forlì, addio alla Coppa. Troppi errori costano caro

Forlì

0

Arzignano

1

FORLÌ (4-3-3): Calvani; Mandrelli (12’ st Elia), Pellizzari, Spinelli (28’ st Macrì), Graziani; Menarini (12’ st Valentini), Giovannini (28’ st Ripani), Scorza; Coveri, Manuzzi, Saporetti S. (21’ st Berti). A disp: Martelli, Veliaj, Saporetti L., Franzolini, Petrelli, Farinelli, De Risio, Manetti. All. Miramari.

ARZIGNANO (4-3-1-2): Nespola; Valentini F. (25’ st Boccia), Coppola, Milillo, Toniolo; Spaggiari, Damiani (40’ st Bernardi), Castegnaro (47’ st Jamali); Moretti (25’ st Mattioli); Nanni, Lanzi (40’ st Cariolato). A disp: Manfrin, Rossoni, Lakti, Markovic, Preto. All. Bianchini.

Arbitro: Eremitaggio (Ancona).

Rete: 31’ st Nanni.

Note - Ammoniti: Castegnaro, Menarini. Angoli: 1-3 Recupero: 0’,4’. Spettatori 471.

Finisce ai sedicesimi di finale l’avventura del Forlì in Coppa Italia die C. Al ‘Morgagni’ i galletti cadono di misura contro l’Arzignano, decisiva la rete di Nanni nell’ultimo quarto d’ora. Gara tosta e combattuta, Miramari ha optato come previsto per un ampio turnover: tridente tutto nuovo con Coveri, Manuzzi e Simone Saporetti; a centrocampo con a Menarini ci sono Scorza e il 2005 Giovannini; in porta va Calvani al posto di Martelli.

Prima frazione giocata a viso aperto, 45 minuti ricchi di sussulti e occasioni. Pronti, via e il Forlì rischia presto grosso: al 5’ Lanzi raccoglie palla su un fraseggio avventato dei biancorossi, supera Calvani in uscita ma arriva lungo e, recuperato dai difensori, non riesce a concludere in porta. Due minuti più tardi sono i galletti a sfiorare la rete: mischia in area e palla che arriva al limite nei piedi di Simone Saporetti, che lascia partire un destro che si infrange sulla traversa e finisce fuori.

Il match prosegue vivace con continui ribaltamenti di fronte, ma nessun’altra occasione nitida. Al 27’ Forlì pericoloso con Giovannini, la sua staffilata si spegne di poco a lato. Cinque minuti più tardi suicidio sfiorato dai biancorossi: Graziani al limite della sua area calcola male un rimbalzo e liscia il pallone che viene raccolto da Lanzi; l’attaccante dell’Arzignano a tu per tu con Calvani non sbaglia e insacca, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. L’ultima occasione prima dell’intervallo è per i padroni di casa: Scorza in progressione in un 3 contro 2 si intestardisce e punta la porta, ma viene recuperato e conclude debolmente tra le braccia di Nespola.

La ripresa si apre con un’occasione per il Forlì al minuto 50: protagonista ancora Giovannini, che apre dalla fascia per Manuzzi il quale conclude in porta ma trova l’opposizione del portiere. Tanti cambi e poca sostanza nei successivi venti minuti. Padroni di casa in avanti con un paio di conclusioni che però non impensieriscono l’estremo difensore ospite.

Al 76’ la svolta: errore di Pellizzari in disimpegno e si apre una prateria per Toniolo, che si invola e poi appoggia per Nanni; l’attaccante giallazzurro spinge in porta resistendo sia alla copertura di Elia che al tentativo di parata di Calvani. Nel finale Forlì completamente a trazione anteriore e l’Arzignano rischia di raddoppiare con Nanni che non sfrutta bene l’unico errore di Elia attardandosi nel tiro, con palla in angolo dopo la respinta facile di Calvani. Niente derby quindi nel prossimo turno con Ravenna o Rimini, meglio pesnare domenica a Livorno.