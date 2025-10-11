Forlì, altra dura sfida a ‘Fort Morgagni’. Miramari: "Ternana di qualità, noi in forma"

Ci proveranno le Fere di ‘Don’ Fabio (Liverani) a frenare l’ascesa del vate al colle della salvezza. Rebus Ternana per un Forlì a caccia di scalpi eccellenti, oggi (ore 17.30, con diretta su Sky Sport 252 e Now), a ‘Fort Morgagni’, dove non più tardi di sei giorni fa ha pagato dazio anche il Guidonia.

"Siamo in un buon momento, ma come sempre ci sono tre risultati a disposizione: noi cerchiamo ogni volta di fare il massimo e alla fine raccogliamo quello che abbiamo meritato, o che ci viene dato...", attacca Alessandro Miramari. Che si gode il suo Forlì nella top ten della classifica (+5 dai playout) e non crede alla narrazione di una Ternana distratta. Alle prese con un intrico di grane endogene (out Kerrigan, Maestrelli e bomber Dubickas, infortunatosi con la Nazionale lituana) ed esogene al campo (deferimento al Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni amministrative; pendono punti di penalità), gli umbri precedono il Galletto di una lunghezza, ma non hanno il passo della big.

"Suppongo che verranno qui determinati a continuare il loro buon percorso – scandisce Miramari – e mantenere la posizione in classifica. Le vicende che esulano dal calcio giocato riguardano la parte cartacea che sta al di fuori del campo, piuttosto che la parte pratica che avviene sul rettangolo di gioco". Che partita sarà? Miramari cerca di capirlo: "Ho visto più volte la Ternana, è una compagine molto solida e con grandissima qualità. Specialmente davanti. Certo, mancherà la punta titolare, ma come dico sempre non ci preoccupa il singolo quanto l’identità di squadra", spiega l’uomo di Bologna. Che aggiunge: "Loro ti aspettano compatti, concedono pochissimi spazi e ripartono velocemente in verticale. Sappiamo che ci attende una sfida non completamente a viso aperto". Ad ogni modo per domare le Fere sarà fondamentale "non concedere gol gratuiti", sottolinea il tecnico biancorosso. Che osserva: "Siamo riusciti a farlo con il Guidonia, speriamo di ripeterci con la Ternana".

Miramari annuncia il recupero di capitan Lorenzo Saporetti ("vedremo se impiegarlo dal 1’ o a gara in corso"), mentre Coveri "avverte ancora un forte dolore alla spalla, per cui difficilmente sarà della partita"; quiz Cavallini, che non è al meglio della condizione ma dovrebbe stringere i denti. Pericolo giallo per Menarini, in diffida. Consueto dubbio ‘amletico’, infine, in attacco, con Petrelli, sicario del Guidonia, e Manuzzi, la cui ‘idiosincrasia’ per il gol di questi tempi è ormai conclamata, in lizza per una maglia da titolare: "Partono alla pari, ma per noi l’attitudine al lavoro è conditio sine qua non per giocare. Se nell’arco della settimana i giocatori si allenano con profitto, dimostrando la volontà di fare una buona partita, giocano; diversamente si siedono in panca. Senza se e senza ma". Come dire: chi ha orecchie per intendere, intenda... Al ‘Morgagni’ fischierà Mattia Nigro della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Arli Veli di Pisa. Quarto ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro. Operatore Fvs: Davide Merciari di Rimini.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Pellizzari, Cavallini; Franzolini, Menarini, De Risio; Macrì, Petrelli, Farinelli.