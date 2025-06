Forlì, altra importante conferma. Mandrelli sulla fascia all’esame C

Mattone su mattone. Prosegue nel solco della continuità la costruzione della rosa del Forlì, neopromosso in serie C. Il ds Cristiano Protti ha incassato il sì anche del terzino Nicola Mandrelli – ha firmato un impegno annuale con opzione per un’ulteriore stagione – e posizionato la settima pedina nello scacchiere tattico di mister Alessandro Miramari, dopo i già arruolati Farinelli, Saporetti, Macrì, Gaiola, Menarini e Martelli, tutti protagonisti della squadra che fece l’impresa.

Classe ’04, indefesso pendolino della fascia destra spiccatamente votato all’offesa, Mandrelli è cresciuto nei settori giovanili del Cesena prima e del Sassuolo poi. Dalla formazione Primavera 1 neroverde ha spiccato il volo per Sassari (Torres, 1 presenza in Coppa di C) e L’Aquila (13, playoff inclusi, in D). Nell’ultima stagione, con le giubbe biancorosse, ha totalizzato 36 apparizioni impreziosite da due acuti – nelle abbuffate contro Corticella (5-0) e Piacenza (6-1) – e altrettanti assist. "Proprio con il Forlì ritroverà la Serie C e il professionismo, volenteroso di continuare il suo percorso di crescita", recita la nota del club di viale Roma.

"Sono molto felice del rinnovo – ha dichiarato a caldo Mandrelli – perché, dopo un anno fantastico insieme a un gruppo affiatatissimo, questa era la mia priorità. Con mister Miramari mi sono trovato perfettamente a mio agio, lui sa tutto di me: quali sono i miei punti di forza e quelli deboli su cui devo migliorare".

Già, perché la serie C non aspetta nessuno: "Certo, sarà un campionato complicato – riconosce il terzino biancorosso –, ma ripartiamo da un’intelaiatura di base forte e gli innesti che arriveranno ci daranno una mano. Quindi sono convinto che sapremo farci trovare pronti".

La tabella di marcia, in casa Forlì, contempla ora la presentazione della campagna abbonamenti, che avrà luogo martedì 1° luglio (ore 13) presso The Web Factory, agenzia di marketing (viale Vittorio Veneto 91/A). Due giorni dopo (ore 19) il ‘Morgagni’ ospiterà, invece, la serata dedicata alle aziende forlivesi pronte a far parte della ‘Famiglia biancorossa’. Nel corso dell’evento sarà presentato il progetto della nuova stagione alle porte e, contestualmente, verranno illustrati i plurimi lavori di ammodernamento che interesseranno l’impianto sportivo di viale Roma e saranno effettuati di concerto con l’amministrazione comunale.

Intanto la Lega Pro ha reso noto che lunedì (ore 12.30), al Circolo dei Canottieri in Firenze, si terrà la presentazione del pallone ufficiale della serie C 2025-26.