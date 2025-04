Forlì: Ammenda Ridotta e Squalifica Confermata per Trombetta dopo la Gara col Tuttocuoio

Solo (molto) parzialmente accolto il reclamo presentato dal Forlì contro l’ammenda di 2.200 euro, un settore del ‘Morgagni’ chiuso e squalifica per 3 giornate a Michele Trombetta in riferimento alla gara col Tuttocuoio del 6 aprile. La Corte Sportiva d’Appello ha decurtato della metà (1.100 euro) la sanzione dell’ammenda disposta "per avere i propri sostenitori rivolto, per l’intera durata della gara, espressioni offensive e discriminatorie per motivi di etnia all’indirizzo di un assistente arbitrale, nonché, nel secondo tempo, nascosto i palloni a disposizione generando perdita di tempo e un diffuso clima di nervosismo". Confermato il resto. Pertanto oggi contro la Pistoiese resterà interdetta al pubblico la Tribuna Laterale lato Monte. E il bomber Trombetta sconterà la seconda giornata, dopo quella di Piacenza, per la "gomitata" a un avversario.

Il club di viale Roma ha reso noto intanto che i tagliandi acquistati in prevendita sono 500. Stamane sarà possibile reperire i biglietti presso i seguenti punti vendita aderenti al circuito Vivaticket: Edicola Bartolucci, via Seganti 3/A; Punto Sna Forlì, viale Roma 147; Tabaccheria Framar (punto Snai), via Gramsci 98: Punto Snai Bertini, via Bertini 94; La Caffetteria, via Ravegnana 146/A. Il botteghino allo stadio aprirà alle 13.30. Questi i prezzi: Tribuna Centrale 20 euro, Tribuna Laterale (intero) 17, Gradinata 10, ridotto genitori Settore Giovanile 8 . Gli studenti di Itts, Ragioneria, Liceo Scientifico e Liceo Classico di Forlì, potranno entrare gratuitamente presentandosi al botteghino con il proprio badge scolastico.

Marco Lombardi