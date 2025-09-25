Forlì, anche tra i pro Macrì c’è : "Il gol alla Vis? Gioia doppia"

Il Forlì ha riscattato le due sconfitte consecutive contro Gubbio e (soprattutto) Rimini, battendo con una prova di carattere al ‘Morgagni’ la Vis Pesaro con un netto 3-1 nella 6ª giornata del girone B di C. Dopo un primo tempo amaro di occasioni, una magia di Davide Macrì (29 anni appena compiuti) ha sbloccato il match, che da lì in poi si è fatto in discesa per la compagine di Miramari, incontro archiviato con le reti di Menarini e Petrelli.

"Io sono emozionato per il gol perché, a prescindere dal fatto che sia stato anche bello, venivamo da due sconfitte e stavamo un po’ subendo questa cosa", esordisce l’attaccante biancorosso, che poi continua: "Volevamo sbloccarci appunto da questo periodo un po’ negativo. Era giusto vincere e dimostrare che abbiamo carattere, cosa che magari non eravamo riusciti a far vedere nell’ultimo periodo".

Al nono minuto del secondo tempo, imbeccato con estrema precisione da Cavallini, Macrì si è accentrato e ha disegnato un arcobaleno che si è insaccato alle spalle dell’estremo difensore marchigiano. "Ho portato palla e ho visto uno spiraglio, un po’ come l’anno scorso contro il Piacenza al ritorno, ma non uguale perché questa è stata una parabola diversa. È uscito un bel gol fortunatamente".

Per il numero 10 forlivese si tratta della prima segnatura in carriera in un campionato professionistico, ma della seconda stagionale, considerando la rete messa a segno in Coppa Italia di serie C contro la Virtus Verona ad agosto: "Escludendo appunto la Coppa, questo è il mio primo gol da professionista e sicuramente – rimarca ancora Macrì - mentalmente mi fa stare più tranquillo. E mi dà consapevolezza perché questo per me è il primo anno in serie C, quindi è tanto importante aver fatto questo gol e aver portato a casa i tre punti".

Sia in questa stagione che (pur di rado) nella precedente, il tecnico Miramari ha schierato il duttile fantasista di Riano sia da esterno d’attacco nel tridente, sia da mezzala in un centrocampo a tre. E contro la Vis Pesaro Macrì è tornato a giocare davanti nella sua posizione più naturale. "Per le mie caratteristiche, magari avendo una struttura fisica per la categoria un po’ meno importante rispetto a tanti altri ragazzi che fanno la mezzala a centrocampo, sicuramente da esterno d’attacco mi muovo meglio", spiega il numero 10 che però ci tiene a precisare che, come ha fatto comunque vedere si adatta "abbastanza bene anche da mezzala".

Macrì poi conclude: "Quando giochi nel tuo ruolo, quello dove sei più abituato, magari hai più tranquillità mentale e ti riescono alcune giocate che in mezzo al campo sono un po’ più difficili da fare". E comunque sia, come ha fatto vedere con la Vis Pesaro, la sua conferma tra i pro se la sta già meritando.