Forlì, arriva una rivale in risalita. Il Prato adesso vince e convince

Domani arriva al Morgagni il Prato. Un club di prestigio che nella sua storia è stato allenato dai poi ct azzurri Ferruccio Valcareggi ed Enzo Bearzot. La squadra biancorossa, rilanciata dai successi su Imolese (2-1) e Pistoiese (1-2), ora da sola in seconda posizione a 2 punti dal Ravenna, è chiamata a centrare il successo per continuare la caccia al primato.

La formazione toscana in questa stagione ha, ancora una volta, tradito le aspettative della vigilia disputando un campionato mediocre. Un trend invertito, nell’ultimo scorcio di stagione, con buoni risultati e la risalita di diverse posizioni; lo stesso percorso di Aglianese e Sangiuliano City, le altre ‘belle addormentate’ della stagione. Il Prato, però, ha dimostrato di poter far la voce grossa nei match casalinghi battendo 2-1 due big come Carpi e Lentigione e pareggiando con Ravenna (1-1) e Forlì (2-2). Risultati ai quali va aggiunto l’1-1 in casa del Victor San Marino.

Il club toscano arriva fra l’altro a Forlì reduce da tre vittorie consecutive ai danni di Progresso (1-0), Sammaurese (1-3) e, domenica scorsa in rimonta, Certaldo (3-2): partita portata a casa grazie alle reti negli ultimi 10’ di Moreo, Gori e Monticone.

Sulla panchina biancazzurra il vulcanico presidente Stefano Commini ha alternato tre allenatori. Dopo il siluramento di Luca Brando dopo appena due gare, la squadra è stata poi guidata da mister Raffaele Novelli, esonerato a metà gennaio assieme al diesse Riccardo Bolzan, e quindi da Maurizio Ridolfi, dedito al 4-2-3-1 e promosso dalla squadra juniores.

Con 33 punti il Prato occupa la 12ª posizione in classifica con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e, perciò è ancora a caccia di punti per la tranquillità. Il suo rendimento lontano da casa è di poco superiore alla media di un punto a partita grazie a tre successi e tre pareggi a fronte di cinque ko nelle undici gare disputate, con un bottino quindi 12 punti. Con 30 reti segnate, da 13 elementi, l’attacco del Prato è il nono del girone; con 6 centri il centrocampista albanese Yusuf Cela è il cannoniere, con un gol in più di Addiego Mobilio, prima confermato dopo le 12 reti di anno scorso e poi ceduto a dicembre. Peggio ha fatto la difesa, che con 33 reti passive è la quart’ultima del girone.

Fondato nel 1908 il Prato è il club con più partecipazioni alla serie C, con 76 campionati disputati, ai quali ne vanno aggiunti 15 di serie B e la serie A 1928-29 che vide il Bologna aggiudicarsi lo scudetto. Con 46 reti, in cinque stagioni in serie C tra il 1988 e il 1995, l’attaccante forlivese Marco Rossi è il quarto marcatore di sempre del club toscano.

Partendo dalla serie C 1930-31 il Prato contro i galletti vanta 15 vittorie contro 10 sconfitte; 12 i pareggi. All’andata al Lungobisenzio il Forlì fu raggiunto sul 2-2 dopo lo 0-2 iniziale firmato dalle reti di Calì e Gaiola. Per la gara di domani Antonioli potrà contare sul recupero di Rossi, ma dovrà fare a meno di Drudi, ancora out per uno stiramento, e degli squalificati Gaiola e Pecci.