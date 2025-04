Forlì Calcio a Cinque in semifinale al memorial Velez contro Shqiponja Guastalla

Per chiudere l’annata alla grande. Dopo la tranquilla conclusione del campionato di serie C1 capitan Luca Cangini Greggi, alla 25ª stagione col Forlì Calcio a Cinque, targato Oleodinamica Forlivese, si prepara alla semifinale del memorial Alfonso Velez, in programma oggi alle ore 15 al PalaMarabini di San Martino in Strada. Avversario il Shqiponja Guastalla, in palio il biglietto per la finalissima, in gara unica, della competizione riservata alle squadre dell’Emilia-Romagna di serie C1 e C2; torneo in cui i biancorossi hanno eliminato S. Sofia, Rimini e Gatteo.

Il capitano biancorosso sottolinea: "Arriviamo a questa semifinale con la voglia di chiudere bene una stagione che, dopo un avvio non semplice, ci ha visto terminare il campionato al sesto posto. In questa semifinale getteremo le energie rimaste per cercare di dare una bella soddisfazione alla società e ai tifosi". La sfida con la squadra emiliana non è facile: "I reggiani hanno chiuso il campionato davanti a noi dimostrandosi più continui nei risultati. Abbiamo vinto in casa loro all’andata e siamo stati battuti a domicilio e quindi il risultato è aperto a ogni soluzione. Ogni match ha una sua storia e questo sarà una battaglia sicuramente avvincente. Lo Shqiponja è una squadra solida, ma noi giochiamo davanti al nostro pubblico che sarà il nostro punto di forza. La voglia di vincere è tanta, e noi abbiamo tutte le intenzioni di chiudere la stagione al meglio".

Mister D’Amico dovrà rinunciare a Ezequiel Martel Montoli ed Edoardo Bonetti. Nell’altra semifinale in campo Futsal Parma e Fossolo 76. Ancora da definire la sede della finalissima di sabato 19 aprile.

