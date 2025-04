Forlì Calcio a un passo dalla Serie C: Mister Miramari fiducioso

Tranquillo verso l’appuntamento con la storia (biancorossa). Mister Alessandro Miramari, nell’imminenza del match che potrebbe decretare la conquista (matematica) della serie C non si scompone. "Affrontiamo questo impegno con la concentrazione di sempre – scandisce l’allenatore bolognese dei galletti –. I ragazzi si sono allenati bene anche questa settimana e conto in una buona prestazione, come sempre abbiamo fatto in questo campionato".

Sollecitato sull’importanza della partita che potrebbe riportare il Forlì sul terzo gradino del calcio nazionale il mister aggiunge: "E’ chiaro che in questa partita abbiamo la possibilità di centrare un obiettivo importante. Una gioia che il nostro gruppo, giocatori e staff, vuole condividere con la società e con i nostri tifosi che spero saranno allo stadio numerosi". A dire dell’allenatore la possibilità di festeggiare non influirà, comunque, sulla squadra: "Siamo partiti dalla prima giornata con la determinazione e la consapevolezza di voler disputare un campionato molto importante, per cercare di vincerlo. Per questo motivo la squadra non sarà influenzata da alcuna tensione. Siamo abituati a sopportare la pressione e anche in questa partita ci giocheremo le nostre carte senza problemi di sorta, con la giusta concentrazione".

Gettando uno sguardo sull’avversario di oggi Miramari precisa: "La Pistoiese è composta da un gruppo di giocatori importanti. Assieme a Piacenza e Ravenna faceva parte del ristretto gruppo delle favorite. Ma non sempre nel calcio le cose si mettono come preventivato". A proposito delle due recenti sconfitte della squadra toscana l’allenatore aggiunge: "Dopo una serie di ottimi risultati ci può stare che qualsiasi squadra inciampi. Ma sono convinto che la Pistoiese venga a Forlì a disputare una partita a viso aperto e che la partita sarà di ottimo livello".

Parlando del gruppo che ha avuto a disposizione in questa straordinaria stagione Miramari sottolinea: "Al di là dei risultati, la coesione che la squadra ha mostrato si è rilevata fondamentale. Tutto il gruppo ha disputato ogni allenamento col massimo impegno e anche chi ha avuto meno spazio si è fatto trovare pronto alla bisogna, rendendosi prezioso anche con un minutaggio ridotto alla causa comune".

Pur considerati gli ultimi due incontri poi da disputare dopo quello di oggi e, in caso di promozione, gli imminenti impegni nelle gare che vedranno i galletti in azione nella poule che mette in palio lo scudetto tricolore della serie D, il tecnico biancorosso non intende fare sconti: "Assieme al mio staff abbiamo sempre ritenuto ogni impegno con la stessa mentalità: mettendo in campo sempre quella che riteniamo la formazione più forte".

Non manca poi una nuova frecciata sugli arbitraggi: "Anche a Piacenza la giacchetta nera di turno ci ha ammonito i due centrali difensivi, per falli veniali, e non ci ha concesso un rigore, su Rossi, nettissimo: incredibile". Sul suo futuro ancora nessuna novità: "Con la società, con la quale mi son trovato benissimo, non abbiamo ancora parlato del futuro. Lo faremo dopo aver portato la nave in porto". Fischia oggi Alessandro Pagano, di Roma 2; sbandierano Cristiano Annoni (Como) ed Alexandru Frunza (Novi Ligure).

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Gaiola, Saporetti, Falasca; Campagna, Menarini, Rossi; Macrì, Petrelli, Farinelli.