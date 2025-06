Forlì Calcio: Conferme e Addii in Vista della Serie C

Telefono caldissimo per Cristiano Protti, impegnato a ridisegnare il Forlì in vista della serie C. Dopo la notizia, non ancora ufficiale ma certa dell’arrivo del trentenne trequartista Damiano Rinaldini dal Tau Altopascio, ieri sulle lunghezze d’onda di radio mercato si è parlato di una conferma e due importanti addii, riguardanti protagonisti indiscussi della straordinaria stagione vincente della squadra di mister Alessandro Miramari.

Al centro della difesa del prossimo Forlì è stato confermato il pilastro Lorenzo Saporetti, 33 presenze con l’aggiunta anche di due reti nella scorsa stagione, giocata ad altissimo livello. Niente conferma, al contrario, per altri due perni difensivi d’esperienza che assieme a Saporetti hanno protetto al meglio la porta forlivese, risultata la meno battuta del girone: con l’annunciato addio del 37enne Mirko Drudi, che continuerà a giocare con la casacca di un club della zona si va infatti verso quello di Luca Sbardella.

Il 32enne difensore romano, 31 gettoni e una rete in biancorosso, è infatti attratto da un sontuoso contratto propostogli sia dal Piacenza che dalla Pistoiese, due club che appaiono intenzionati a riscattare i deludenti risultati del campionato da poco concluso.

Fumata nera, poi, anche per il centravanti Michele Trombetta, arrivato a metà campionato a rafforzare la batteria degli attaccanti. Pupillo di mister Miramari sin dai tempi vissuti assieme con il Corticella d autore di 7 reti, in larga parte decisive, in 14 match con i galletti, con ogni probabilità giocherà il prossimo campionato di serie D con la casacca del già citato Piacenza, firmando un contratto importante.

Nel rompicapo della prossima squadra che Protti sta cercando di comporre resta ancora da risolvere l’eventuale conferma del protagonista più importante del recente trionfo della squadra biancorossa: il bomber Elia Petrelli, 15 palloni spediti alle spalle dei portieri avversari, con l’aggiunta di otto assist nei 30 match disputati, come noto è tuttora vincolato da un sostanzioso contratto che lo lega nientemeno che al Genoa.

La trattativa in corso in questi giorni con la gloriosa società ligure ruota attorno alla percentuale dell’ingaggio che la società di viale Roma è disposta a riconoscere alla geniale punta centrale. Il tentativo è quello di confermare il più recente beniamino degli appassionati della tribuna forlivese. La decisione non dovrebbe tardare oltre una decina di giorni.

Franco Pardolesi