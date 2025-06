Forlì Calcio torna in Serie C: promozione ufficiale e lavori allo stadio in corso

Tutto regolare: la Covisoc ha dato il via libera ieri all’iscrizione del Forlì Calcio alla serie C. Adesso quindi la società biancorossa, in regola con tutti gli adempimenti burocratici e societari, è ufficialmente tornata nel calcio professionistico. Resta da sistemare lo stadio, ma è cosa nota.

Anche il Panathlon Club, intanto, ha celebrato giovedì sera la promozione dei galletti in C. Presso la sala Aurora la presidente del sodalizio Marilena Rosetti, in un’atmosfera festosa, ha accolto il presidente Gianfranco Cappelli, il direttore generale Matteo Mariani, l’allenatore Alessandro Miramari e il difensore Lorenzo Saporetti.

Può un’annata straordinaria, che finalmente ha riportato la società fra i pro, nascere da due sconfitte? La risposta è affermativa. Stagione 2023-24: il Forlì viene battuto due volte, sia in casa che in trasferta, dal Corticella. Così a fine stagione il presidente del Forlì non ci pensa due volte e, con i suoi collaboratori, decide di ingaggiare l’allenatore della squadra bolognese: Alessandro Miramari.

"Dopo otto anni – ha spiegato il patron biancorosso Cappelli – abbiamo riportato il Forlì nella serie dove deve stare. L’obiettivo adesso è mantenere la categoria e cercheremo di dare il massimo, senza voli pindarici". "Non ci sono ricette per vincere – ha precisato dal canto suo Miramari –. A volte si creano alchimie speciali nel gruppo ed è quello che è capitato a noi. Abbiamo raggiunto numeri straordinari, tra i migliori in Italia. La mia esperienza a Forlì? È molto positiva e la città è accogliente. Ora sarebbe bello, a livello di risultati, raggiungere il Cesena".

Lorenzo Saporetti, fresco di rinnovo, ha parlato delle aspettative future: "Sono certo che faremo bene perché tutto l’ambiente è pronto. Certo sarà più difficile, incontreremo squadre più forti, ma ci prenderemo delle soddisfazioni".

Il direttore generale Matteo Mariani ha invece spiegato che "da quando abbiamo chiuso la stagione ci sono stati incontri con l’amministrazione comunale per i lavori di cui lo stadio necessita. Si è previsto, se gli adeguamenti non fossero completati in tempo, di disputare una partita di campionato in uno stadio di un’altra città – Caldiero, nel Veronese –, ma speriamo, verso la fine di agosto, che sia tutto a posto. Rispetto a otto anni fa sono cambiate le norme legate alla sicurezza: saranno installati i tornelli e prese altre misure".

"Oltre ai rinnovi – ha aggiunto Cappelli –, stiamo cercando di migliorare la rosa con innesti e tra una settimana apriremo la campagna abbonamenti, con un occhio di riguardo a famiglie, giovani e donne". In chiusura Miramari ha indicato la novità del cambio di allenamento. "Lo scorso anno era alle 15 – ha spiegato –, mentre quest’anno sarà al mattino. Partiremo dalla colazione, poi fisioterapia, sedute col ‘mental coach’ e attività fisica fino alle 13.30. Gli allenamenti saranno aperti al pubblico, aspettiamo i tifosi allo stadio".

