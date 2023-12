Forlì-Carpi, si accende la sfida dei gol. Gli storici rivali hanno il miglior attacco

Forlì-Carpi. Una sfida che, nel secolo abbondante di storia del pallone forlivese, occupa una pagina tra i classici. La squadra modenese, costruita per puntare al salto in serie C, non ha per ora pienamente rispettato i pronostici della vigilia che assegnavano al gruppo di mister Cristian Serpini i favori del pronostico. Dopo la 14ª giornata il Carpi naviga in quinta posizione, con 24 punti, assieme a Corticella e Imolese, dietro a Ravenna (29), Lentigione (27), Victor San Marino (26) e Pistoiese (24). Il Forlì, ottavo (22) è reduce da due buoni risultati con Ravenna (0-0) e col netto 1-3 sul Victor San Marino, scenderà in campo per continuare la corsa verso le posizioni importanti della graduatoria.

Nell’ultimo match disputato l’undici di Serpini, abbonato al 4-3-1-2, ha travolto per 4-0 il Mezzolara cancellando la sorprendente sconfitta della settimana prima partita sul campo del Progresso (1-0). L’allenatore vedrà il match dalla tribuna del Morgagni dovendo scontare la seconda giornata di squalifica. Già tre le sconfitte subite dal Carpi lontano dal Cabassi battuto anche da Corticella (3-1) e Ravenna (3-0). Nella gara di domani Drudi & Co. dovranno tenere gli occhi ben aperti al cospetto di un undici che, con la bellezza di 28 centri, vanta il miglior attacco del gruppo D. Un reparto avanzato nel quale la coppia Saporetti-Sall ha già messo dentro 15 reti.

Simone Saporetti, classe ’98, è approdato nella squadra modenese dopo una stagione in serie C, con sei reti, divisa tra Trento e Renate dopo l’esplosivo campionato 2021-22 con la maglia del Ravenna quando mise assegno la bellezza di 28 reti. Al suo fianco il centravanti senegalese, ex Imolese, Abdoulaye Sall, autore di sei reti. Tre gli ex forlivesi presenti nel roster del Carpi. Partendo dal difensore Marco Maini, da tempo fermo ai box per un lungo infortunio. Con lui Tommaso Tentoni, centrocampista offensivo del Forlì, con 54 presenze e otto reti, tra il 2015 e il 2017 e l’attaccante eseterno Matteo Cortesi, in D col Forlì nel 2018-19, con cinque reti in 31 gare disputate.

La sfida delle coppie d’attacco Saporetti-Sall e Merlonghi (già 9 sigilli)-Bonandi rievoca quelle degli anni Settanta quando le due squadre si giocavano la promozione in seri C. Nel campionato 1976-77 il Forlì centrò la vittoria, dopo un lungo duello, col duo composto da Ivan Salvigni e Mauro Listanti superando sul filo di lana la corazzata Carpi che schierava un tandem composto addirittura da Salvatore Bagni e Marco Cacciatori che, dopo due stagioni, furono protagonisti nel celeberrimo Perugia di Ilario Castegner che concluse imbattuto il campionato di serie A al secondo posto dietro al Milan di Nils Liedholm.

Dopo quei match al calor bianco la storia delle due squadre è tornata in questi anni a incrociarsi avendo seguito traiettorie opposte, con le rispettive rifondazioni. Il Carpi ha giocato il campionato di serie A 2015-16 mentre il Forlì ripartì dalla Terza Categoria nel 2006-07. Carpi e Forlì si sono trovate faccia a faccia dal lontano 1928-29, in 22 campionati tra serie C e D con un bilancio favorevole al Forlì con 19 successi, 9 pareggi contro 14 sconfitte. Per la gara di domani mister Mauro Antonioli avrà a disposizione l’intera rosa tranne il lungodegente Riccardo Signore.

