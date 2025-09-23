Forlì, chance di riscatto con la Vis: "È più dura, ma niente disfattismo"

Due ko consecutivi (prima volta nell’era Miramari), un fiume di critiche e l’esigenza indifferibile di muovere la classifica onde non precipitare nel buco nero della crisi. Raccolti in fretta i cocci della debacle nel ‘deserto’ riminese, il Forlì fa quadrato e lancia il guanto di sfida alla Vis Pesaro, oggi (ore 18.30) al ‘Morgagni’, in quello che ha tutta l’aria di essere il primo, importante, crocìcchio stagionale.

Alessandro Miramari torna sul derby dei rimpianti e fornisce la sua versione dei fatti: "Il calcio è fatto di motivazioni intrinseche e a volte può succedere di non approcciare correttamente la partita. È capitato anche l’anno scorso, ma mentre in D ci ballavamo, in C se sbagli l’approccio vai sotto. Se aggiungiamo che abbiamo sbagliato gol clamorosi, diventa difficile portare a casa dei punti…". Ergo testa bassa e pedalare, consapevoli che "questo per noi è un campionato complicato, nel quale dobbiamo dare il massimo in ogni partita", scandisce il vate felsineo. Che rafforza il concetto e mette le mani avanti: "Forse qualcuno dimentica che siamo saliti di categoria e ci troviamo a competere con squadre iperattrezzate. Non vorrei si desse per scontato che avendo fatto bene nella passata stagione dobbiamo ripeterci di default anche quest’anno: le difficoltà, adesso, sono nettamente superiori…". Poi però scaccia i cattivi pensieri: "Certo, veniamo da due sconfitte, ma niente disfattismo: abbiamo sempre 6 punti".

Di fronte c’è una Vis Pesaro fisica, solida – appena 2 gol al passivo; solo l’Ascoli, imperforato, ha fatto meglio –, organizzata e imbottita di individualità di spessore (Pucciarelli, Paganini, Tonucci, Nicastro…), sebbene affetta dai primi sintomi di ‘pareggite’ (3 su 5). "È un’ottima squadra e sta facendo bene – l’investitura di Miramari –, al di là che abbia i nostri stessi punti. Ma in questo girone non c’è l’ammazzacampionato: anche l’Arezzo capolista dopo quattro vittorie di fila è caduto in casa… Tutte le partite sono tirate, l’episodio fa la differenza". In soldoni: "Sarà un confronto maschio".

Miramari può contare su tutta la rosa a disposizione e annuncia un turnover ragionato ("alcuni giocatori offrono più garanzie, ma c’è anche un tema di energie fisiche di cui tenere conto"), per di più in funzione del tour de force ravvicinato che attende i biancorossi, nuovamente in campo tra quattro giorni a Pontedera. Il tecnico del Galletto potrebbe optare per un ritorno all’antico, riportando Macrì nella terra di mezzo con compiti da mezzala di squilibrio e rilanciando dal 1’ Simone Saporetti nel tridente offensivo, completato da Petrelli centravanti e Farinelli all’ala sinistra. Possibile maglia da titolare anche per Scorza (ballottaggio con De Risio). Al ‘Morgagni’ fischierà Ciro Aldi della sezione di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo di Foggia e Gian Marco Cardinali di Perugia;

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza; S. Saporetti, Petrelli, Farinelli.