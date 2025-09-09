Forlì, che carica dal colpo con la Samb: "Senza paura puntiamo sempre al massimo"

Dopo la preziosissima ed emozionante vittoria 1-2 con rimonta nello scorcio finale del match al Riviera delle Palme, ribollente tana della Sambenedettese, mister Alessandro Miramari non nasconde le difficoltà che il suo Forlì ha incontrato: "Sapevamo benissimo di affrontare una trasferta al cospetto di una squadra forte, con qualità importanti. In un primo tempo sostanzialmente equilibrato – sottolinea –, siamo andati in difficoltà negli ultimi minuti prima dell’intervallo, con tanto di rigore parato da Martelli. I nostri avversari, però, sono andati in vantaggio all’inizio della seconda frazione del match e, in pratica, la situazione si è ripresentata come se il penalty fosse stato trasformato".

A quel punto Miramari parla delle modifiche all’undici iniziale apportate a seguito della rete subita: "Abbiamo inserito più palleggiatori a metà campo, considerato che non riuscivamo a uscire in maniera pulita dalla nostra metà campo. Non è stato facile perché per un lungo tratto della partita la Sambenedettese ci è stata superiore, dimostrando un ottimo gioco, con buone individualità".

A proposito del crollo poi della squadra padrona di casa l’allenatore biancorosso aggiunge: "Non penso che i nostri avversari abbiano accusato un calo fisico che ci abbia aiutato nel ribaltare il risultato. Probabilmente i rossoblù, constatato le nostre evidenti difficoltà con tanti palloni banalmente persi a centrocampo, si sono creati la convinzione di avere la partita in mano. Poi, pian piano il nostro gioco ha acquistato una sicurezza e le trame offensive sono risultate sempre più pulite ed efficaci. Sono convinto che questa nuova situazione li abbia sorpresi".

Qualche parola, poi, sul fatto che la squadra non si sia accontentata del pareggio pochi minuti dopo lo splendido gol del pareggio siglato dal regista Menarini: "A quel punto noi, magari rischiando anche di poter trovarci di nuovo in svantaggio, siamo stati bravi a non accontentarci e a sfruttare lo scoramento della Samb". Una situazione esplicitata dal fatto che, l’autore della rete che ha sancito il blitz dei galletti, è stato un terzino: "A pochi minuti dalla fine della partita andare a segno con un esterno basso come Cavallini è significativo. Non aver paura in queste situazioni è una delle nostre caratteristiche più importanti, cercando di ottenere il massimo in ogni gara indipendentemente dall’avversario che ci troviamo davanti. Avversario che stavolta abbiamo battuto in una maniera particolare".

Infine Miramari si sofferma sul calcio di rigore, poi stupendamente parato da Martelli, aggiungendo il giudizio sulla sospetta caduta in area di Petrelli: "Dalla panchina non è facile valutare correttamente certe situazioni. In ogni caso, pur ammettendo che il mio giudizio possa essere considerato di parte, mi sento di poter affermare che l’eventuale rigore su Petrelli mi è parso molto più netto di quello concesso ai nostri avversari. Di certo sono situazioni soggette a valutazioni non semplici".