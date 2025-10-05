Forlì, col Guidonia missione riscatto. Miramari: "Sfida a viso aperto"

Forlì, è l’ora della verità. Galletto all’assalto del Guidonia, oggi (ore 17.30) al ‘Morgagni’ (diretta su Sky Sport 256 e Now), nella prima di due gare casalinghe consecutive – sabato 11 sfida alla Ternana dell’istrionico Massimo Ferrero, super consulente del nuovo corso –, che diranno tanto su quello che sarà il prosieguo della stagione biancorossa.

Chi si somiglia si piglia, recita un antico adagio, e in effetti Forlì e Guidonia Montecelio presentano molte somiglianze: entrambe matricole, avendo vinto i rispettivi gironi di serie D, sono refrattarie all’’x’ factor – i padroni di casa non conoscono mezze misure, gli ospiti hanno diviso la posta solo al debutto: 0-0 a Perugia – e reduci da sconfitte beffarde, di corto muso (2-1), in zona Cesarini: il Forlì a Pontedera, il Guidonia a Sestri Levante, seconda casa del Bra.

Detto ciò, in viale Roma l’imperativo è uno solo: trovare l’antidoto giusto al veleno del ‘cobra’ Ginestra, tecnico dei laziali, e pigliare i tre punti. Che partita sarà? "Un match aperto, contro un avversario uso ad accettare il confronto e che fa della coralità il suo punto di forza, disponendo di ottime individualità", spiega Alessandro Miramari. Che aggiunge: "Sia noi che loro veniamo da una sconfitta immeritata, ma ci lecchiamo le ferite e siamo pronti a ripartire". Sicuri di se stessi e senza timori specifici: "Ormai lo ripeto in loop: non si perde se di fronte c’è un buon giocatore, si perde se la squadra avversaria riesce a impedirci di fare il nostro gioco. Non la vincono mai i singoli, soprattutto quando si sale di categoria: la qualità dell’insieme travalica le individualità".

Incalzato, il vate felsineo torna sui limiti denunciati dal parco attaccanti biancorosso: "Anche a Pontedera abbiamo fatto transitare tanti palloni dentro l’area, presentandoci più volte davanti al portiere, ma non abbiamo segnato. È chiaro che se non fai quei gol lì diventa tutto più complicato, c’è poco da fare".

Capitolo formazione: Miramari annuncia i forfait di capitan Lorenzo Saporetti (risentimento muscolare) e Coveri (trauma alla spalla) e poi, rabbuiato, la tegola Ercolani: il terzino sinistro lughese ha riportato in allenamento la rottura del legamento crociato e del collaterale esterno del ginocchio sinistro, stagione già finita. Escluso, per ora, un intervento sul mercato degli svincolati: "Abbiamo Spinelli e Graziani, giocatori di nostra proprietà, che riteniamo sostituti all’altezza", sostiene il tecnico.

Nuova maglia da titolare, stante la carenza di alternative spendibili, per Pellizzari nel cuore della difesa; maturi i tempi per l’esordio dal 1’ di Franzolini, a segno invano a Pontedera, nella cerniera di centrocampo. Routinaria staffetta Manuzzi-Petrelli (favorito il secondo) nel ruolo di terminale offensivo. Fischietto rosa al ‘Morgagni’: arbitra Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, coadiuvata da Carlo De Luca di Merano e Alberto Callovi di San Donà di Piave; quarto ufficiale: Cristiano Ursini di Pescara; operatore Fvs: Davide Rignanese di Rimini.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Pellizzari, Cavallini; De Risio, Menarini, Franzolini; Macrì, Petrelli, Farinelli.