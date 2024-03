Forlì, col Prato la vetta nel mirino: "Gara importante, lo sappiamo"

L’avversario più scomodo nel momento clou della stagione. Dici Prato e in casa Forlì la mente vola al pareggio indigesto maturato al crepuscolo della gara di andata al ‘Lungobisenzio’. Il nervo è scoperto, colpa di un paio di scellerate letture difensive costate caro ai biancorossi, rimontati da 0-2 a 2-2 e alleggeriti di due punti che nell’economia del campionato rischiano di pesare come un macigno. Insomma, quanto basta per rifarsi oggi (ore 14.30) al ‘Morgagni’.

"Affrontiamo un avversario forte, di categoria e reduce da un tris di vittorie, quindi in fiducia; una squadra che ha svoltato dopo l’avvicendamento in panchina e profondamente diversa rispetto a quella dell’andata. Che magari aveva qualche nome in più, ma anche diversi problemi. Adesso, invece, il Prato ha trovato la quadratura giusta", scandisce Mauro Antonioli. Che pensa positivo: "Anche noi stiamo bene e siamo fiduciosi. Servirà lucidità per venire a capo di una gara importante, come del resto lo saranno tutte da qui alla fine".

Nel mentre, l’assist arriva dal calendario che vede fronteggiarsi in sfide incrociate tutto il gotha del campionato: Ravenna-Victor San Marino, Carpi-Corticella e Aglianese-Lentigione. "Chiaramente qualcuno perderà terreno – osserva Antonioli –, quindi dovremo essere bravi ad approfittarne. Ecco allora che diventa fondamentale vincere oggi per presentarci nella miglior posizione al rush finale. Che sarà entusiasmante perché ci sono 5 o 6 squadre racchiuse in un fazzoletto di punti, quindi va da sé che gli scontri diretti risulteranno decisivi".

Tornando al Prato, niente a che vedere, come detto, con la deludente compagine della fase ascendente del campionato: i lanieri hanno cambiato pelle (e marcia) per effetto di un rivoluzionario mercato di riparazione, scandito da acquisti top (Laverone e Moreo su tutti) a fronte di cessioni eccellenti (Addiego Mobilio e Marangon). "Sarà una partita difficile – avverte il tecnico milanese –, perché il Prato difende bene e attacca altrettanto efficacemente, disponendo di giocatori di qualità dalla cintola in su. Spetterà a noi il compito di fare la partita ma non credo che i toscani verranno qui per chiudersi, essendo comunque una squadra messa bene in campo e incline a produrre gioco. Speriamo di essere bravi e anche assistiti dalla buona sorte".

Capitolo formazione: Antonioli deve rinunciare a Drudi e Rossi (infortunati) nonché agli squalificati Pecci e Gaiola, che sconterà l’ultimo dei tre turni per lo sputo di Fidenza (rigettato il ricorso per la riduzione), ma si fida dei suoi ("In questo momento tutti meriterebbero di giocare, quindi sono certo che chi scenderà in campo farà la sua parte"). Probabile la conferma in blocco della squadra corsara a Pistoia declinata al 3-4-2-1, con Masini braccetto di destra, Visani quarto di centrocampo a sinistra e Merlonghi (ballottaggio con Babbi) di punta. Fischierà Michele Buzzone della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Carlevaris e Mansutti.

Il probabile 11 (3-4-2-1): Pezzolato; Masini, Tafa, Maggioli; Prestianni, Lolli, Ballardini, Visani; Bonandi, Greselin; Merlonghi.