Forlì, col Victor attento all’ex Manara. Una ‘fame’ da titano: "Se segno esulto"

Un conto in sospeso e la voglia matta di sbloccarsi, dopo un addio che non si è consumato a tarallucci e vino. Per Nico Manara, attaccante manfredo in forza al Victor San Marino ed ex Forlì, l’occasione della rivincita contro i galletti si presenta domenica allo stadio di Acquaviva.

Manara, che aria si respira lassù al secondo posto?

"Siamo orgogliosi, il merito è di un grande gruppo nel quale ho ritrovato Eleonori. Il nostro obiettivo però resta la salvezza, non è il momento di guardare la classifica. Certo, dovessimo essere ancora là davanti a 5-10 partite dalla fine, allora potremmo anche sognare...".

Domenica ecco il Forlì.

"Sarà una partita difficile perché i galletti sono una buona squadra, pur avendo iniziato male la stagione. Dopo il cambio in panchina si sono risollevati, infilando una serie di risultati utili consecutivi e contro il Ravenna hanno costruito tante occasioni per vincere. Dovremo scendere in campo con lo spirito giusto".

All’alba della stagione non eravate accreditati per il vertice: quando avete capito di poter alzare l’asticella?

"Noi restiamo coi piedi per terra perché, ripeto, il nostro bersaglio è un altro. Sicuramente siamo più consapevoli in quanto nemmeno noi ci aspettavamo di partire così forte".

Biancorossi invece attualmente noni, esattamente a metà classifica: era lecito attendersi qualcosa di più?

"Con il cambio di allenatore hanno aggiustato qualcosa e sono sicuro che lotteranno per i primi posti fino alla fine perché dispongono di buoni giocatori".

Quali squadre si contenderanno la promozione in C?

"Difficile a dirsi, perché Aglianese e Sangiuliano City, al momento attardate, sono attrezzatissime. Questo è un campionato molto equilibrato e può ancora succedere di tutto".

Riavvolgiamo il nastro: in estate come si è consumata la separazione col Forlì?

"Sarei rimasto volentieri perché mi trovavo in un gruppo meraviglioso, ma una volta congedati mister e direttore e smantellato l’organico mi sono guardato attorno; poi si è presentata l’occasione San Marino, ho sentito mister Cassani e il direttore Bollini, che mi hanno esposto il progetto, e ho detto sì".

Ricorda quel gol-capolavoro in maglia biancorossa contro il Real Forte Querceta?

"Di quel giorno mi restano mille emozioni positive e negative... Non dovevo nemmeno giocare perché in settimana avevo avvertito dei fastidi al flessore; il mister però mi chiese se ero a disposizione e tutto sembrava perfetto: appena entrato realizzai un bellissimo gol, valso i tre punti. Poi però un avversario mi franò sulla gamba e mi ruppi il crociato. Mi era caduto il mondo addosso perché non si trattava del primo infortunio, ma soprattutto perchè dopo tanti anni stavo tornando a sentirmi bene".

È ancora a bocca asciutta di gol: dovesse segnare, domenica, esulterebbe?

"Sì, perché sarebbe una liberazione dopo tanti mesi fuori dal campo e questa prima parte di stagione in cui sto cercando di recuperare la miglior forma possibile. E poi a Forlì è cambiato tutto, i miei ex compagni non ci sono più e con la società non mi sono lasciato in buoni rapporti".