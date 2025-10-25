Forlì, con il Pineto è già una sfida playoff. Miramari: "Pronti a un match a viso aperto"

La quinta contro la nona. Profumo di playoff, oggi, al ‘Morgagni’: arriva il Pineto (ore 20.30, con diretta su Sky Sport Mix, 252 e Now) e il Forlì non vuole smettere di correre. Romagnoli galvanizzati dal sacco di Sassari (0-2) e decisi a riallacciare il filo diretto con la vittoria anche tra le mura amiche; abruzzesi forza tre – tanti sono i gol rifilati a Livorno e Perugia nelle ultime due – e con Bruzzaniti, pericolo pubblico numero uno (già 5 gol e 6 assist), pronto a killare.

"Affrontiamo una squadra in salute, reduce da due vittorie consecutive di larghe proporzioni, quindi ci aspettiamo un Pineto in grande fiducia e sulle ali dell’entusiasmo", scandisce Alessandro Miramari. Che preconizza: "Mi attendo una gara a viso aperto e con pochi tatticismi, sebbene non con mille transizioni...". Rispetto per tutti, ma timore di nessuno. Nemmeno per il quinto attacco (15 reti come il Campobasso) più prolifico del campionato: "Non è che hanno segnato 50 gol né sono il miglior reparto avanzato della serie C... Certo, vengono da un doppio 3-0, probabilmente perché hanno disputato due buone prove e sono riusciti a concretizzare le occasioni create, però non abbiamo particolari preoccupazioni. Sappiamo che sono bravi, sì, ma come tante altre squadre".

Incalzato, il vate felsineo apre una digressione sul blitz in casa Torres, accompagnato dagli encomi dei media sardi, secondo i quali il Forlì è la "rivelazione del campionato": "I complimenti fanno sempre piacere – gongola Miramari –, ma sono i fatti a dirlo. Se oggi, con le stesse prestazioni sciorinate, avessimo raccolto solo 8 punti, nessuno parlerebbe di squadra rivelazione. Invece i nostri 16 punti certificano il buon percorso fatto finora. Ma noi siamo sempre stati sereni e continueremo ad esserlo, a prescindere dai risultati, certi che se produciamo buone prestazioni i punti prima o poi arrivano". E rafforza l’assunto: "Quest’anno il Forlì ha sbagliato solo il primo tempo di Rimini. Può capitare".

Contro l’undici di Ivan Tisci, discepolo di Zeman, Miramari dovrà rinunciare al regista (e pretoriano) Menarini, appiedato per un turno dal giudice sportivo. "Mancherà un giocatore importante, ma ne abbiamo altri che fin qui si sono fatti trovare pronti. Siamo fiduciosi, la rosa è completa". Toccherà a Ripani, con ogni probabilità, il ruolo di faro del centrocampo deputato a illuminare la rotta biancorossa. Contestualmente migliorano le condizioni di Cavallini ("è disponibile"), mentre Coveri "deve considerarsi recuperato".

Dunque, si va verso la conferma per dieci undicesimi della squadra che ha violato il ‘Vanni Sanna’, con Lorenzo Saporetti a governare la difesa, la staffetta Spinelli-Graziani a mancina ed EP7 al centro del tridente. Al ‘Morgagni’ fischierà Lorenzo Massari della sezione di Torino (assistenti Cristiano Pelosi di Ercolano e Leonardo Rossini di Genova). Quarto Ufficiale: Alberto Poli di Verona. Operatore Fvs: Nidaa Hader di Ravenna.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, L. Saporetti, Spinelli; Franzolini, Ripani, De Risio; Macrì, Petrelli, Farinelli.