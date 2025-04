Forlì conquista la Serie C: una cavalcata trionfale sotto la guida di Miramari

Giovedì scorso il Forlì si è messo in tasca la serie C. Un campionato vinto grazie a una cavalcata senza precedenti. Il verdetto matematico è arrivato al termine del prezioso 1-0 sulla Pistoiese, la ventesima vittoria centrata dai biancorossi negli ultimi ventuno match disputati.

Dopo la sconfitta patita nel girone d’andata dai galletti al Benelli di Ravenna (2-0) la squadra biancorossa si trovava in terza posizione, a quota 21, preceduta dal sorprendente Tau Altopascio (25) e dagli stessi giallorossi (22). Da quel sabato 9 novembre, il gruppo guidato da mister Alessandro Miramari ha messo in carniere la bellezza di 60 punti alla forsennata andatura di 2,86 a partita. Un ritmo che ha finito per stroncare le velleità di tutte le inseguitrici, Ravenna compreso che, nonostante l’elevato rendimento, ha dovuto cedere il passo. Dopo la straordinaria sequenza i bizantini, infatti, si ritrovano a -7 e l’Altopascio, ora quarto dietro al Lentigione, addirittura a -21 dall’inarrestabile capolista.

Il cambio di marcia del Forlì è evidenziato dai numeri. Nelle prime undici partite, fino alla gara del Benelli, il Forlì aveva messo assieme 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e due ko, con un quoziente di 1,91 punti per match: una differenza di quasi un punto a partita. Sommando le due strisce di risultati il Forlì 2024-25 viaggia, con ancora due partite da disputare, con un rendimento comunque altissimo.

Gli 81 punti raccolti in 32 partite, equivalgono a una media di 2,53 che si colloca ai primissimi posti statistici nei 77 campionati giocati dall’istituzione della serie D, da 1948-49 in poi. Nella storia della D, infatti, il record assoluto di punti è stato stabilito dal Piacenza nella stagione 2015-16, ben 96. Ma quel campionato prevedeva quattro giornate in più essendo un girone a 20 squadre, contro le 18 del campionato in corso. La media punti a partita di quel Piacenza è stata di 2,53: la stessa che stanno tenendo attualmente i biancorossi. Qualora il Forlì facesse il pieno anche nelle prossime due giornate in programma sul campo di Cattolica contro il San Marino e al Morgagni con la tranquilla Imolese, i galletti salirebbero a quota 87 punti, e la media si innalzerebbe fino a toccare 2,56. Non sarebbe comunque il record assoluto: nei gironi a 18 squadre, il Trapani totalizzò 94 punti nella stagione 2023-24, 2,76 di media.

Infine, nella storia all time dei tornei della serie D, il record di vittorie consecutive è detenuto dalla Sicula Leonzio che, nel corso della stagione 2016/17, centrò 16 successi filati. Un record che il Forlì (ora a 12) potrebbe superare nelle due ultime gare di campionato e nei successivi match per la poule scudetto. Con un Forlì così, mai dire mai.