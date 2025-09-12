Forlì, contro Di Carlo altro esame. Arriva un Gubbio ben ‘appuntito’

Un altro avversario di livello per il Forlì. Domani alle 17.30 il Morgagni riaprirà i battenti per il match col Gubbio. Una squadra che, da nove campionati, frequenta stabilmente la serie C. Nella passata stagione il club rossoblù, dopo aver centrato i playoff, ne uscì al primo turno per mano dell’Arezzo, attuale capolista del girone.

Da questa stagione sulla panchina del club umbro è stato chiamato ‘Mimmo Di Carlo’ (dedito al 3-4-1-2), in passato allenatore in serie A con Parma, Chievo e Sampdoria e, nel 2014-15, col Cesena. La squadra eugubina, pur una lunghezza dietro al Forlì (5 punti contro 6), è ancora imbattuta grazie alla vittoria iniziale sul campo del Rimini (0-1) e ai due pareggi, entrambi 1-1, nei match interni con Sambenedettese e Perugia.

Nel mercato estivo il Gubbio ha cambiato volto. Tra gli elementi più importanti in arrivo, il 30enne centrocampista offensivo Saber Hraiech, prelevato dal Trapani con un curriculum di oltre 300 gettoni tra B e C, compresi tre tornei col Cavalluccio con 66 presenze e 5 reti. Di spessore anche l’innesto di Andrea La Mantia, classe 1991, numero 9 già in serie A con Lecce ed Empoli; per lui 97 reti nelle tre massime categorie del calcio italiano. A completare il reparto avanzato del Gubbio il confermato il 27enne Christian Tommasini, a segno 9 volte anno scorso e autore già di 2 gol nella stagione in corso.

Il club umbro, fondato nel 1910 come polisportiva e nel calcio dal 1913, ha partecipato a due campionati di serie B, nel 1947-48 e nel 2011-12. In quest’ultima occasione si avvalse della collaborazione di Gigi Simoni, signore d’altri tempi del calcio italiano, nelle vesti di direttore tecnico per poi tornare in panchina col Gubbio nella stagione seguente. Ai due campionati di B ne vanno aggiunti 36 di serie C.

Un tecnico forlivese ha scritto pagine importanti nella città dei ceri. Si tratta di Giampaolo Landi che, dopo aver diretto il Forlì allenò gli umbri per un triennio con il ritorno del club in serie C, a distanza di 38 anni, vincendo lo spareggio col Poggibonsi (1-0) allo stadio Renato Curi di Perugia davanti 22mila spettatori. La squadra rossoblù è stata poi allenata da altri due mister con trascorsi in biancorosso. Si tratta di Giovanni Cornacchini, nel Forlì quattro stagioni orsono, e Marco Alessandrini, tra il 2007 e il 2012, che in biancorosso ha vestito 51 volte la maglia da centrocampista a inizio degli anni Settanta con 8 reti.

Partendo dalla serie D 1965-66 le due squadre si sono trovate di fronte in 13 stagioni. Il bilancio è nettamente in favore del Forlì con 15 vittorie a fronte di 5 sconfitte; 6 quindi i pareggi. A vestire le maglie delle due squadre l’ex atalantino Emanuele Tresoldi e l’ex Bologna Pino Lorenzo. Ma è Odoacre Chierico, campione d’Italia con la Roma nel 1982-83, il giocatore più illustre della storia del Gubbio i cui tifosi sono gemellati con quelli forlivesi dal 2003.

Per il match di domani Miramari dovrebbe recuperare a tempo pieno Elia Petrelli. In miglioramento Carlo De Risio, che dovrebbe essere disponibile per il derby a Rimini della prossima settimana o per la successiva gara interna con la Vis Pesaro.