Forlì, dal tridente di riserva un solo gol. Miramari ancora alla ricerca di alternative

È stata una serata storta che ha però lanciato un allarme sul livello delle seconde linee della rosa biancorossa. La sconfitta per 0-1 nel match di coppa Italia con l’Arzignano ha lasciato l’amaro in bocca a mister Alessandro Miramari che, nel dopopartita, ha manifestato apertamente la sua delusione. I giocatori meno impiegati schierati ad inizio partita, ad eccezione del regista Menarini, a parere del tecnico bolognese hanno disputato una gara sottotono per intensità e qualità. L’eliminazione, tra l’altro, ha deluso le aspettative della società alla quale non sarebbe affatto dispiaciuto poter contare su metà dell’incasso del derby di coppa che i biancorossi avrebbero disputato a Ravenna il prossimo 26 novembre.

I debutti positivi di alcuni under lanciati sul palcoscenico della serie C, come Cavallini o Giovannini (in gol contro il Pineto), sono le note positive dal punto di vista tecnico di questo inizio di stagione. Nonché per il lato economico: l’elevato minutaggio dei baby colloca il Forlì al primo posto del girone B e al secondo tra le sessanta partecipanti alla serie C. Da questo derivano dei premi. Più stonata, al contrario, la musica suonata dai componenti più esperti dell’attuale rosa del Forlì chiamati, di volta in volta, a surrogare i titolari.

Nel reparto avanzato, poi, la prestazione sottotono di martedì ha confermato il momento poco brillante delle attuali seconde linee. Dal tridente formato da Coveri-Manuzzi-Simone Saporetti è sicuramente lecito aspettarsi di più considerando lo score realizzativo in carriera. Negli undici match giocati in campionato, il fatturato dei tre è magro: una sola rete, benché importantissima, quella segnata da Simone Saporetti nell’1-0 sul Ravenna. Per lui dieci partite giocate (398’), delle quali quattro dal 1’ minuto. Discorso simile per Francesco Manuzzi, ancora a secco, nelle undici presenze (305’), quattro delle quali dall’inizio. L’ex numero nove del Ravenna, dopo lo sfortunato montante centrato all’esordio in casa dell’Arezzo, ha perso diverse posizioni nella gerarchia degli attaccanti del Forlì subentrando quasi sempre a gara in corso. Al suo primo anno stabilmente nel calcio professionistico Valentino Coveri, dopo i 20 centri della scorsa stagione con la Primavera del Cesena, sta probabilmente pagando lo scotto del noviziato, complice anche un noioso infortunio a una spalla. Per lui, finora, un assist in otto gare (322’) e una sola partita da titolare.

Infine, qualche crepa l’ha mostrata il centrale difensivo Pellizzari, imbattibile nei duelli aerei e nei corpo a corpo con le punte di peso avversarie. Si è dimostrato però meno efficace al cospetto di avversari dallo scatto bruciante.

A portare il Forlì, con 17 punti, sul più che soddisfacente quinto gradino della classifica ha contribuito in gran parte il tridente che anno scorso ha portato i galletti alla trionfale vittoria del campionato. Partendo da Petrelli, tre gol e un assist in dieci presenze in 607’. Al suo fianco hanno fatto la loro parte Macrì, che in 11 partite (939’) ha segnato due reti fornendo tre assist, e Farinelli, 11 presenze in 916’ in campo. Per lui un assist e comunque un rendimento sempre elevato.