Forlì, domani attento a Pontedera. Toscani in difficoltà ma affamati

Il Pontedera: un avversario abbordabile, ma ricordando anche il ko a Rimini da prendere con le molle pur dopo il rotondo successo nel turno infrasettimanale del Forlì ai danni della Vis Pesaro. Il match domani alle 17.30 allo stadio Ettore Mannucci della cittadina toscana. La squadra della provincia di Pisa viaggia con 4 punti nella zona pericolosa della classifica con una sola vittoria (2-1) sul Rimini e un pareggio a Pineto (1-1), a fronte di quattro ko. Questi risultati farebbero pensare a una squadra abbondantemente in crisi. La sconfitta, di martedì, in casa della quotata Ternana impostasi 2-1, maturata solo negli ultimi minuti del match a causa di una sfortunata autorete, testimonia che la formazione granata invece è viva e disposta a vender cara la pelle.

Nella scorsa annata il club toscano ha chiuso al 10° posto, a quota 48, centrando la qualificazione ai playoff, dai quali è stato eliminato al primo turno pareggiando (1-1) sul campo della Vis Pesaro, meglio piazzata in classifica nella stagione regolare. Sulla panchina della formazione granata, per il secondo campionato consecutivo, siede l’esperto Leonardo Manichini, abbonato al modulo 4-2-3-1.

Da quest’anno in campo con il Pontedera figura il forlivese Filippo Faggi, classe 2003, in prestito dal Bari dove ha esordito in serie B. Dopo esser cresciuto nelle giovanili di Forlì, Cesena e Spal, il centrocampista romagnolo ha superato le cento presenze, con 5 reti, tra Mezzolara, Imolese, Virtus Entella e Gubbio. Gli altri volti nuovi dell’undici toscano provenienti dalla serie C sono il centrocampista Matteo Manfredonia, anno scorso 34 gettoni in C col Clodia, poi il ventenne attaccante Matteo Polizzi, a segno nell’1-1 in casa del Pineto, 33 volte in campo anno scorso col Perugia, e infine l’esperto difensore Edoardo Vona, classe 1996, prelevato dal Latina dopo le 27 presenze nello scorso campionato.

Fondato nel 1912 il Pontedera dal 2012-13 frequenta stabilmente il campionato di C. Una società che, con 41 tornei disputati in terza serie è tra le più presenti in categoria. Nel palmares del club pisano, poi, va aggiunta la vittoria nella coppa Anglo-italiana centrata nel 1985 superando 3-1 l’Rs Southampton. Nella tradizione calcistica del club toscano alcuni allenatori di grande livello: tra loro Marcello Lippi, che portò la Nazionale al trionfo nel Mondiale del 2006, assieme a Renzo Ulivieri, presidente in carica dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola Figc dei tecnici.

Partendo dal campionato di serie C 1936-37 sono sette i tornei condivisi dai due club. In vantaggio negli scontri diretti il Pontedera con 6 vittorie contro le 4 del Forlì.

In casa biancorossa per la partita di domani, pur considerando la possibilità di un leggero turnover visto che si tratta del terzo impegno in otto giorni, è probabile che mister Miramari confermi il centrocampo composto dal terzetto Scorza-Menarini-De Risio. Una soluzione che, riportando Macrì e Farinelli al ruolo di esterni del tridente offensivo nella ripresa del match con la Vis Pesaro, ha fatto balenare il gioco scintillante dei galletti della scorsa stagione. Da vedere poi chi sarà l’attaccante centrale prescelto fra Petrelli e Saporetti.