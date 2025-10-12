Forlì, dopo 34 partite esce il segno X. Battaglia con la Ternana, il punto vale

FORLì

1

TERNANA

1

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari (1’ st L. Saporetti), Elia, Spinelli; Franzolini (20’ st Scorza), Menarini, De Risio (29’ st Ripani); Macrì (20’ st S. Saporetti), Petrelli (33’ st Manuzi), Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Graziani, Valentini, Giovannini, Coveri. All. Miramari.

TERNANA (4-3-1-2): D’Alterio; Meccariello (13’ st Bianay), Capuano, Ndrecka; Tripi (13’ st Garetto), Vallocchia; Orellana (33’ st Brignola); Ferrante (33’ st Valenti), Leonardi (13’ st Petinari). A disposizione: Vitali, Morlupo, Loiacono, Romeo, McJannet, Durmush, Proietti. All. Liverani.

Arbitro: Nigro di Prato.

Reti: 4’ st Petrelli, 15’ st Ferrante.

Note - Ammoniti: Macrì, Franzolini. Angoli: 3-5. Recupero: 1’, 7’. Spettatori 1.281.

Un Forlì attento e sempre disposto a far gioco ha raccolto un buon punto al cospetto di un’ambiziosa Ternana, scesa in campo anch’essa per cercare il bottino pieno. I biancorossi hanno ancor una volta dimostrato di potersi giocare le proprie carte con chiunque, andando in vantaggio con la terza rete stagionale di Petrelli alla quale i rossoverdi hanno risposto con un eurogol di Ferrante. La Ternana, con un gioco manovriero e palleggiato, ha tenuto più a lungo il pallino della partita, ma i galletti hanno saputo far la loro parte cercando di far breccia con un gioco più verticale nella munita ed esperta difesa degli ospiti. Per il Forlì si interrompe a quota 34 la rara serie di gare senza pareggi che, considerata la seconda parte del campionato scorso, ha fruttato 28 vittorie a fronte di 6 sconfitte.

Nelle formazioni iniziali mister Miramari recupera solo in panchina Lorenzo Saporetti, che entrerà nella ripresa, e Coveri, mentre sull’altra sponda Liverani rinuncia giocoforza a Edgaras Dubickas, autore di 4 reti sin qui, convocato con la nazionale della Lituania. La prima puntata in avanti è dell’undici umbro con Orellana che conclude, al 9’, troppo centrale e, subito dopo Martelli salva di piede sulla conclusione ravvicinata di Leonardi. Al 14’ Macrì si libera di un paio di difensori costringendo D’Alterio a deviare sopra la traversa. Al 23’ Forlì in avanti con Farinelli che, su una palla vagante, viene anticipato d’un soffio dall’estremo avversario. Al 40’ è ancora bravo Martelli a negare la rete all’incornata di Capuano imbeccato da Ferrante.

La ripresa si apre con il vantaggio biancorosso: al 49’ Petrelli riceve in area da De Risio e batte D’Alterio con palla tra le gambe. Dopo un paio di giri di lancette la conclusione ancora di Petrelli è troppo centrale. Al 60’ il pareggio, d’autore, di Ferrante che, poco fuori area, spedisce a fil di palo l’1-1 con un sinistro imparabile. A nulla vale la richiesta di mister Miramari per un fallo precedente non rilevato ne dalla terna arbitrale ne dalle telecamere. Al 72’ la Ternana sfiora il vantaggio con Bianay che trova Martelli pronto alla deviazione in angolo. E’ l’ultimo sussulto di un match che si chiude con un pari sostanzialmente giusto.