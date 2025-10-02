Forlì, due partite per classifica e morale. Ora c’è da sfruttare il fattore Morgagni

L’assist arriva dal calendario. Metabolizzata la beffa di Pontedera (ko 2-1 di corto muso in zona Cesarini), il Forlì morde il freno per ripartire a caccia di rivincite contro Guidonia Montecelio e Ternana, attese al ‘Morgagni’ in rapida successione nel breve volgere di sei giorni, a partire da domenica.

Due gare casalinghe consecutive da sfruttare a modino per sedare i mugugni, alimentati da tre cadute nelle ultime quattro giornate di campionato, dissipare le nuvole e scavallare posizioni in classifica. Due avversarie meritevoli della massima considerazione, sì, ma certamente non trascendentali. E comunque alla portata del Galletto. I laziali di mister Ciro Ginestra, appollaiati a quota 10, un metro sopra il cielo biancorosso, presentano numerose affinità con la banda Miramari: anch’essi sono neopromossi, allergici all’’x’ factor (solo una volta hanno diviso la posta in palio) e arrivano da uno scivolone con lividi nei minuti di recupero (2-1 a Sestri Levante contro il Bra).

La difesa è il punto di forza (6 le reti al passivo, solo Ascoli e Gubbio hanno fatto meglio), l’attacco l’anello debole (5 i gol fatti, peggio solo il Livorno).

E la Ternana? È reduce da un closing che ha riportato in auge la controversa figura di Massimo Ferrero, già pittoresco patron della Sampdoria e ora consulente operativo del club umbro, ma sul rettangolo di gioco la squadra di mister Fabio Liverani – piegata dal Ravenna, a segno con l’ex biancorosso Rrapaj, nell’ultimo turno –, non convince. Al momento le Fere condividono guardacaso proprio con il Guidonia l’ottavo posto della graduatoria (-8 dalla vetta). Niente a che spartire, insomma, con la brillante compagine che, nemmeno quattro mesi or sono, sfiorò la promozione in serie B tramite i playoff inchinandosi al Pescara solo nella lotteria dei calci di rigore.

Va da sé che l’occasione è appetitosa, e il momento propizio per allungare il passo. Come riuscirci? Ripristinando la legge del ‘Morgagni’ – fortino pressochè inespugnabile con 41 punti conquistati sui 51 disponibili nella stagione trionfale che ha riportato i biancorossi in serie C – al fine di costruire la salvezza in casa. Dove quest’anno il Galletto ha ottenuto 6 dei suoi 9 punti, regolando di misura (1-0) il Ravenna nel derby e affondando la Vis Pesaro (3-1); a fronte di un solo incidente, quello con il Gubbio (0-1) tra un mare di polemiche e recriminazioni sollevate da decisioni arbitrali alquanto opinabili a scapito del Forlì.

Due vittorie di fila, peraltro, avrebbero l’effetto di imprimere una botta di vita non solo alla classifica ma anche al morale, e potrebbero riuscire a riavvicinare allo stadio anche gli scettici più incalliti.