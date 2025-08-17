Forlì, è ora di ripartire: ecco la Coppa Italia: "Gara rebus, vediamo a che punto siamo"

Si alzi il sipario. Comincia da Verona, sponda Virtus, la stagione 2025-26 del Forlì. Ore 18, Centro sportivo ‘Gavagnin-Nocini’: va in onda il primo round della Coppa Italia di serie C. Si gioca in gara secca ad eliminazione diretta, con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari; chi passa incontrerà al secondo turno l’Arzignano Valchiampo, che ha battuto la Triestina.

Ci prova il Galletto, animato dal desiderio intrigante di fare strada nella competizione tricolore ma anche con il cuor leggero di chi non ha nulla da perdere, ben sapendo che l’obiettivo è ovviamente il campionato (ouverture biancorossa tra 5 giorni al ‘Città di Arezzo’ contro gli amaranto di Cristian Bucchi).

"Abbiamo lavorato, sia pure tra alti e bassi, e adesso scopriremo a che punto siamo. C’è curiosità di capire se saremo già pronti a competere", scandisce Alessandro Miramari. Che aggiunge: "Certo, la Coppa non è l’obiettivo primario, però vogliamo provare a superare il turno". In terra scaligera sarà appuntamento al buio: "Non abbiamo idea di che tipo di partita ci attenda – confessa il vate felsineo –, nel senso che siamo all’inizio della stagione e si tratta di capire quali siano le strategie da adottare".

La Virtus? "Una buona squadra, solida e attrezzata, ormai abituata a frequentare i palcoscenici della serie C", l’investitura di Miramari. Che sarà chiamato a dare scacco matto a Gigi Fresco, padre-paron della seconda squadra veronese (davanti adesso c’è solo l’Hellas), di cui è presidente e allenatore. Inossidabile, vulcanico, visionario, il ‘Ferguson d’Italia’ in salsa all’Amarone è giunto al 44° anno (consecutivo) alla guida della Virtus, battendo persino il record che apparteneva a Guy Roux, ex tecnico dell’Auxerre. "Non lo scopro certo io: la sua storia parla per lui... Ha sempre fatto bene nella duplice veste che ricopre", osserva Miramari.

Capitolo formazione: il conducator biancorosso arruola subito il neoacquisto Diego Ripani, travasato a Forlì dalla Juventus, e recupera Pellizzari, ma annuncia i forfait di Coveri (lamenta un problemino al ginocchio) e De Risio (in ritardo di condizione); out anche il lungodegente Gaiola e Rinaldini, la cui avventura in Romagna è abortita sul nascere (parti al lavoro per la risoluzione consensuale del contratto; Prato alla finestra). In attacco il tridente della promozione. Al ‘Gavagnin-Nocini’ di Verona fischierà Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto; quarto ufficiale: Filippo Colaninno di Nola.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Elia, L. Saporetti, Cavallini; Scorza, Menarini, Ripani; Macrì, Petrelli, Farinelli.