Forlì e serie C, un legame lungo 42 anni. Il ritorno fra i pro ricordando il passato

Sono 102 i campionati disputati dalla fondazione del Forlì nel 1919. In categorie diverse tra le quali la serie B nel 1946-47 e la Terza Categoria, in occasione della rifondazione della società, nel 2006-07. Di queste stagioni i biancorossi ne hanno giocate 42 a tirar calci nella serie C che la Figc ha istituito partendo dal campionato 1935-36. A questi tornei vanno aggiunti altri dieci anni trascorsi dai pionieri del calcio sotto San Mercuriale in Terza Divisione, ovvero il terzo gradino del pallone italiano prima della nascita della serie C.

In particolare il Forlì Football Club, questo il nome originario dei galletti poi adottato al momento della rinascita voluta da Lucino Linari, ha partecipato a 5 campionati di serie C1, 19 di serie C, e 18 di C2. E i campionati vissuti da protagonista dalla squadra che porta in giro per la penisola il nome della città al terzo livello del calcio, ovviamente, hanno fatto epoca.

Non sono stati comunque molti i campionati nei quali la squadra ha lottato per salire in cadetteria. Nel 1939-40 il Forlì, allenato da Foscolo Romualdi e con in campo Edmondo Fabbri, poi ala di Inter ed Atalanta e ct della Nazionale, finì a due punti dallo Spezia, che salì in serie B grazie a giocatori leggendari come il portiere Canestri e il mediano Bentivogli.

Una promozione che i biancorossi provarono a centrare anche nel 1941-42, quando furono preceduti dall’Ancona nonostante la classe in campo di Elvezio Ortali. Dopo il primo posto della stagione seguente davanti all’Ascoli col sogno della serie B che svanì nel girone finale, per trovare il Forlì in lotta per la B bisogna risalire al campionato 1963-64, quando la squadra di Libero Zattoni contese a lungo il primo posto al Livorno chiudendo a tre punti dai labronici un campionato che la società non dimostrò particolar entusiasmo di voler vincere. In quella grande squadra, ancora mandata a memoria da chi l’ha vista in campo, lo straordinario regista Vittorio ‘Bibolo’ Zanetti, il potentissimo centravanti Silvano Magheri assieme al portiere Genero, a Gerardi e Ferrari.

Il secondo ‘Grande Forlì’ dell’ultracentenaria storia biancorossa in lizza per conquistare la serie B è stato quello allenato dal carioca Sidney Cunha Cinesinho, nazionale del Brasile assieme a Pelè e campione d’Italia con la Juventus. Nel girone B della serie C 1979-80 il Forlì disputò un campionato meraviglioso che, purtroppo, non fu sufficiente a salire di categoria coi biancorossi che chiusero con 44 punti dietro alle promosse Varese (48) e Rimini (45); addriatici che a Forlì furono battuti con un leggendario 4-3 sotto al diluvio. Era il Forlì dell’indimenticabile presidentissimo Giovanni ‘Vulcano’ Bianchi che schierava un undici indimenticabile: Pellizzaro; Cilona, Ferri; Remondina, Baldizzone, Melotti; Massi, Luchitta, Fabbri, Tinti, De Falco.

Da venerdì la squadra di mister Miramari torna in serie C: dove il Forlì ha trascorso la metà della sua storia.