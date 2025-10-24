Forlì, è un Pineto insidioso. Arriva da due successi 3-0

Per confermare un trend molto positivo. Dopo i 7 punti messi in cascina nel trittico con Guidonia (1-0), Ternana (1-1) e Torres (0-2), il Forlì affronta domani sera in casa (20.30) il Pineto, attuale ottava forza del girone B con 14 punti, due sotto ai galletti. La squadra abruzzese, della provincia di Teramo, disputa il terzo campionato consecutivo di C: una categoria frequentata per la prima volta dalla fondazione del 1962, quando il club partì dalla Seconda Categoria per poi giocare 22 stagioni in D. Nella scorsa annata il club, che veste biancazzurro, aveva chiuso il girone B con un lusinghiero 7° posto, uscendo poi al primo turno nei playoff per mano della Pianese (0-1).

Sulla panchina del Pineto siede per il secondo campionato consecutivo Ivan Tisci, tecnico abbonato al 4-3-2-1 e da calciatore ex centrocampista in serie A con Genoa e Vicenza e poi, dopo diverse stagioni in B, in campo anche in Romagna con Cervia e Fosso Ghiaia.

Il suo undici è reduce dagli squillanti 3-0 interni rifilati al Livorno e al Perugia, quest’ultimo grazie alle reti di Germinario, Marrancone e Bruzzaniti, capocannoniere della squadra con 5 reti, che hanno firmato la quarta vittoria stagionale. Negli altri match due pareggi e quattro sconfitte. Nelle quattro gare giocate in trasferta il Pineto ha centrato due blitz con Guidonia (0-2) e Campobasso (0-1) subendo ko in casa di Ascoli (3-0) e Ternana (2-1).

Con 15 reti segnate l’attacco degli abruzzesi figura al quinto posto del girone dietro ai reparti offensivi di Ascoli (21), Arezzo (20), Ravenna (19) e Juventus Next Gen (16). Meno bene ha fatto la difesa, battuta 12 volte: 4 gol incassati in più rispetto ai galletti.

Nel corso della loro storia Forlì e Pineto non si sono mai trovante a disputare lo stesso campionato, quindi l’incontro è inedito. Due sono gli ex giocatori del Forlì che hanno militato anche col Pineto. Attualmente la porta degli abruzzesi è difesa dall’estremo Alessandro Tonti già in biancorosso nel 2013-24 quando, con 36 presenze, contribuì alla rocambolesca conquista della serie C unica.

Portiere anche l’altro doppio ex, Domenico Delli Pizzi (poi in serie A col Cesena), titolare tra i pali del Morgagni nei due campionati di serie C1 tra il 1980 e il 1982 con 63 gettoni. Due tornei che videro sulla panchina del Forlì Cinesinho, Rumignani, Mazzia, Ragazzini ed Ansaloni, che il presidente Vulcano Bianchi alternò alla ricerca della salvezza che si concretizzò con due soddisfacenti piazzamenti a metà classifica.

Per la partita di domani mister Miramari dovrà sostituire il regista Francesco Menarini, appiedato dal giudice sportivo con un turno di squalifica dopo l’ammonizione subita, in diffida, a Sassari. Al suo posto probabile l’impiego del baby di scuola juventina Diego Ripani.