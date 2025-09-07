Forlì, è un’altra notte da brividi. Sfida da affrontare a ritmo di Samb

Forlì, quanto vali veramente? Al ‘Riviera delle Palme’ la sentenza. Oscurato il Ravenna in mondovisione, il Galletto vuol ballare ancora, al ritmo di Samb(a), per confermarsi bello di notte. Nervi saldi e spalle larghe. Nel ‘Tempio del tifo’ – oltre 9.000 cuori rossoblù e decibel altissimi – è sfida di fuoco per uomini impavidi (fischio d’inizio alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport 253 e Now).

"Affrontiamo una neopromossa come noi che, in quanto tale, ha dovuto mettere mano alla squadra ma, avendo mantenuto l’allenatore, non ha snaturato la propria identità. Troveremo una Sambenedettese propositiva, che giocherà a viso aperto davanti a un’importante cornice di pubblico, ragion per cui speriamo di regalare spettacolo a tutti quelli che accorreranno allo stadio", scandisce Alessandro Miramari. Che non teme il ‘dodicesimo uomo in campo’: "Credo che esibirsi davanti ad un pubblico così numeroso sia fonte di divertimento interiore per un calciatore professionista". Ma non nasconde che "in questi casi la comunicazione verbale è praticamente impossibile. Urge la capacità di capire il da farsi prescindendo dalle indicazioni della panchina, perché ovviamente in campo non si sentirà niente".

Miramari è consapevole che servirà una prova di carattere per farla franca al ‘Sambodromo’ ("Sappiamo che sarà molto difficile portare a casa dei punti"), ma non dà troppo peso alle altrui individualità di spessore ("Martins? Buon giocatore, viene dalla serie A, però non c’è solo lui"), perché "guardare il singolo è come guardare una stanza dal buco della serratura: non capisci cosa ci sia dentro... Piuttosto ci preme capire qual è l’equilibrio della Sambenedettese". E non arretra di un passo: "Noi non ci precludiamo mai nulla: giocheremo come sempre per vincere".

Capitolo formazione: filtra ottimismo circa la presenza in campo dal 1’ di Menarini e Lorenzo Saporetti, che "non sono al meglio, in quanto durante la settimana abbiamo dovuto modularne i carichi di allenamento, però dovrebbero farcela" (in caso di forfait, pronti Ripani e Pellizzari); sempre out invece De Risio, ancora in ritardo di condizione.

Squadra che vince non si cambia: si va dunque, possibilmente, verso la conferma in blocco della formazione che ha ridotto all’obbedienza il Ravenna nel Monday Night. Al ‘Riviera delle Palme’ fischierà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Filippo Pignatelli di Viareggio e Andrea Cecchi di Roma 1; quarto ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello; operatore Fvs: Ledjan Skura di Jesi.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, L. Saporetti, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza; S. Saporetti, Petrelli, Farinelli.