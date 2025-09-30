Forlì, ecco cosa ti sta frenando. Appena 3 gol dagli attaccanti

"Esiste un problema attaccanti, Lloyd?". "Affermativo, sir". Il cocente ko di corto muso (2-1) incassato dal Forlì a Pontedera ha messo a nudo tutti i ‘bug’ del comparto avanzato biancorosso. L’ha ammesso, nemmeno troppo implicitamente, Alessandro Miramari nel ventre del ‘Mannucci’: "Sono transitati 20 o 30 palloni nell’area avversaria, però se non fai gol… Siamo stati la causa del nostro male".

Lo asseverano i numeri, inconfutabili, dai quali si evince che il parco attaccanti del Galletto, di cui fanno parte sei elementi, ha racimolato in 7 giornate il misero bottino di 3 gol: a timbrare sono stati Simone Saporetti (1-0) nel derby col Ravenna, Macrì (spesso abbassato sulla linea dei centrocampisti) e Petrelli (su rigore), nel 3-1 inflitto alla Vis Pesaro. Nessuna meraviglia, dunque, che il capocannoniere della squadra sia il regista Menarini, a segno nel blitz del ‘Sambodromo’ e contro la Vis; completano il referto il ‘nitrito’ da 3 acuti di Cavallini, anch’egli al ‘Riviera delle Palme’, e, da ultimo, il gol di Franzolini valso l’illusione di farla franca a Pontedera.

Allargando il campo e prendendo in esame il fatturato dei reparti offensivi delle avversarie del Forlì nel girone B di serie C, risulta che solo il Livorno (2 gol) e il Rimini – i cui attaccanti, pur con tutte le attenuanti retaggio di una situazione borderline, sono ancora a bocca asciutta –, hanno un attacco più asfittico. Viceversa, i cecchini più letali sono appostati ad Arezzo e Campobasso (11 centri). Poi c’è l’Ascoli (8). Che oltretutto vanta una difesa bunker, la migliore d’Europa: nelle serie professionistiche dei 5 campionati top del vecchio continente, infatti, solo il Picchio di mister Tomei ha la porta immacolata dopo 7 giornate.

Ma torniamo a noi. Il Forlì aspetta ancora il miglior Petrelli, chiamato, dopo aver contribuito a suon di gol a riportare i biancorossi tra i pro, a confermarsi anche al piano superiore, laddove in passato non aveva convinto. Il 24enne centravanti di Savignano, scuola Cavalluccio e referenze zebrate, ha infatti vissuto stagioni randagie, in serie C, sballottato tra Juve Next Gen, Carrarese, Triestina, Siena, Pro Sesto e Fermana, con le quali ha complessivamente totalizzato 71 scampoli di gara conditi da 8 gol. Ora, considerato che Manuzzi, Macrì e Farinelli sono alla loro prima esperienza tra i pro e che Coveri, per giunta infortunatosi a Pontedera, è alle prime armi nel calcio dei senior, c’è solo un altro attaccante nella rosa del Forlì a conoscere i codici della categoria: Simone Saporetti, ala, che ha portato in dote 74 gettoni e 11 gol.

Insomma, l’assenza di un filibustiere dell’area di rigore, scaltro e calcisticamente ‘ignorante’ nonché dotato di fiuto del gol e familiarità con il terzo livello dell’italica pedata, è arci-acclarata, rappresentando un ‘vizio di fabbrica’ cui sarà opportuno porre rimedio a gennaio, alla riapertura delle liste, se il Forlì vorrà attecchire in serie C senza mostrare i sintomi di una crisi di rigetto.