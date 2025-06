Forlì, ecco il secondo volto nuovo. In difesa pronto l’arrivo di Pellizzari

Continua ad arricchirsi di tessere al loro posto il puzzle del Forlì in vista dell’atteso ritorno in serie C. Con la firma sul contratto che verrà apposta ai primi di luglio il diesse Stefano Protti ha raggiunto l’accordo col collaudato difensore centrale Stefano Pellizzari, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 3 gennaio 1997. Il giocatore emiliano andrà così a sostituire al centro della difesa dello scacchiere di mister Miramari quel Luca Sbardella, super lo scorso anno, in procinto di trasferirsi al Piacenza.

Pellizzari sbarca a Forlì dopo il campionato di serie C con la formazione lombarda del Renate, provincia di Monza-Brianza, con la quale ha chiuso al quinto posto nel girone A disputando 35 partite. È cresciuto nel settore giovanile della Juventus e poi dell’Entella Chiavari, dove ha giocato due campionati Primavera. Il difensore ha poi esordito in prima squadra con la maglia del Wattens nella serie B austriaca giocando 21 gare. Dal campionato seguente Pellizzari ha disputato sei stagioni consecutive tutte in serie C. Per due campionati, tra il 2018 e il 2020 ha raccolto 28 gettoni, con un gol, col Ravenna. Tra il 2020 e il 2022 altre 27 presenze con la Legnago Salus, con due centri, intervallati da una mezza stagione alla Vis Pesaro, con sei gare giocate. Prima del campionato con la casacca del Renate, Stefano Pellizzari ha disputato 36 match, con un gol, con la Fermana (2022-23), infine l’Ancona con altri 22 gettoni.

È il secondo volto nuovo, Pellizzari, dopo l’accordo raggiunto con il trequartista Damiano Rinaldini prelevato dal Tau Altopascio. A loro si aggiungono le conferme del portiere Luca Martelli, che svincolato dalla Spal verrà ufficializzato a giorni, assieme a Lorenzo Saporetti, Francesco Menarini, Nicola Farinelli, Davide Macrì e Riccardo Gaiola.

Risaputo della trattativa col Genoa per l’eventuale rinnovo del prestito di Elia Petrelli, radiomercato ieri ha confermato il passaggio del centravanti Matteo Motti ex Tau, capocannoniere del girone D con 19 centri, nelle fila del Ravenna che s’appresta a essere ripescato in serie C (oggi attesa la decisiva bocciatura del Brescia); Motti andrà a sostituire Francesco Manuzzi, che la società giallorossa ha svincolato dopo le 13 reti segnate anno scorso e che interessa il Forlì.