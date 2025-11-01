Forlì, faccia a faccia tra matricole. Livorno, blasone ma zona playout

A Livorno sperando che il pranzo non diventi indigesto ai tifosi di fede biancorossa, che dovranno giocoforza assistere alla partita per tv. La prefettura di Livorno, infatti, ha stabilito ieri il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena, per la sfida di domani alle 12.30. Una gara, peraltro, ricca di fascino: il Livorno è una delle sei squadre del girone che hanno frequentato la serie A. E a proposito di sangue blu, va ricordato che lo stadio del club toscano è intitolato ad Armando Picchi, il capitano della ’Grande Inter’ del Mago Herrera.

Dopo 11 giornate, però, il Livorno si trova, con soli 10 punti (7 meno dei galletti), in zona playout ed è reduce dal 2-0 subìto in casa del Perugia. Nella scorsa stagione il Livorno, allenato da Paolo Indiani, ha centrato la promozione dalla serie D alla C imponendosi nel girone E, per poi centrare lo scudetto tricolore di categoria.

Tra le mura amiche i labronici finora hanno battuto Ternana (1-0) e Sambenedettese (2-1), lasciando l’intera posta a Guidonia (0-1) e Ascoli (0-3) e impattando col Campobasso (0-0). Sulla panchina degli amaranto da quest’anno siede mister Alessandro Formisano, già allenatore del Perugia, abbonato al 3-4-2-1. In campo i biancorossi si troveranno ad affrontare il centrocampista Zaccaria Hamlili, ex biancorosso con 25 gettoni e una rete, nell’infausto campionato 2014-15 che si concluse con la retrocessione in D.

Nei prestigiosi trascorsi del Livorno, fondato nel 1915, figurano la bellezza di 29 stagioni in serie A, l’ultima nel 2013-14, e altre 27 in serie B. Oltre a Picchi tra i nomi illustri che hanno vestito la casacca del club toscano il suo compagno di squadra Gianfranco Bedin, campione del mondo per club nell’Inter, e Giorgio Chiellini, campione del mondo con l’Italia 2006. Nella storia del Livorno i migliori cannonieri di sempre sono Igor Protti, con 130 gol, il pioniere ed ex nazionale Mario Mingozzi (128) e Cristiano Lucarelli (111). Capitano del Livorno, tra il 1998 e il 2004, il forlivese Richard Vanigli con 192 presenze e 4 reti tra A, B e C, vincendo i campionati nelle ultime due categorie.

Forlì e Livorno hanno condiviso 11 annate in C, partendo da quella 1958-59. L’unico match in D quello nei poule scudetto di anno scorso, vinto dai toscani 3-1. Il bilancio complessivo è favorevole al Livorno con 9 vittorie contro 6 (8 i pareggi).

Per il match di domani mister Miramari potrà ridare al regista Francesco Menarini le chiavi del centrocampo dopo il turno di squalifica scontato nella gara con la Ternana. Menarini ha comunque già giocato in settimana la partita di Coppa persa 0-1 con l’Arzignano.