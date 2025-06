Forlì Fc: Nicola Farinelli guida la squadra per la serie C 2025-26

Il Forlì riparte da Nicola Farinelli. È la funambolica ala, ravennate di nascita ma ferrarese d’adozione, l’asset attorno al quale il club di viale Roma ha deciso di forgiare la squadra che andrà a cimentarsi con il campionato di serie C 2025-26. Classe 2001, diligentissimo pretoriano di mister Miramari, Farinelli firmerà un accordo biennale con opzione per il terzo anno. "Uno dei grandi protagonisti della cavalcata fino alla promozione in serie C, con 8 gol e 13 assist", recita la nota diramata dal Forlì Fc.

In dirittura d’arrivo anche i rinnovi del regista Menarini e di capitan Gaiola, ai quali si aggiungerà (manca solo l’annuncio) il trequartista/centrale Damiano Rinaldini, proveniente dal Tau Altopascio e primo acquisto in pectore del Galletto. Passi avanti per Luca Sbardella: ora – fa sapere l’agente del giocatore – la partita è aperta e giocabile; l’ultima parola spetterà al coriaceo centrale capitolino. Sempre viva, tra i pali, la pista Raffaelli, come confermato dall’entourage dell’estremo difensore classe 2005 ex Grosseto ma di proprietà del Bologna e già nel mirino di diversi club di Lega Pro. La mancata iscrizione della Spal, però, innescherà uno stillicidio di addii tra i giocatori, destinati a svincolarsi. E questo potrebbe facilitare il ritorno in Romagna di Martelli.

Quanto al comparto avanzato, aspettando Godot – prosegue la certosina trattativa col Genoa per il rinnovo del prestito di Elia Petrelli; il nodo è la parte d’ingaggio che dovrà coprire il Forlì –, il ticket Mariani-Protti batte i sentieri impervi del mercato alla ricerca di attaccanti di spessore, atteso che Trombetta è ormai prossimo a convolare a nozze con il Piacenza. Un profilo appetitoso, per una C da battaglia, è rappresentato da Francesco Manuzzi, 30enne bomber cesenate a segno 15 volte in 37 presenze (coppa e playoff inclusi) con il Ravenna; dall’entourage dell’attaccante giunge conferma che "una chiacchierata c’è stata". Altrettanto dicasi per Matteo Motti del Tau Altopascio, leader della classifica marcatori del girone D di quarta serie con 19 gol, per il quale però servirebbe un’idea capace di sgominare la nutritissima concorrenza.

Sondato il terreno, infine, per Leonardo Stanzani, 25enne prima punta, in grado di giostrare anche da seconda o da trequartista, in forza al Carpi (25 gettoni e 1 gol), cui è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.

Marco Lombardi