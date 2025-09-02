Forlì, festa grande al Morgagni. Gara di cuore: Simone Saporetti a inizio ripresa stende il Ravenna. Prima vittoria e tripudio sugli spalti

FORLì1RAVENNA0

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, L. Saporetti (1’ st Pellizzari), Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza (37’ st Franzolini); S. Saporetti (24’ st Manuzzi), Petrelli (24’ st Coveri), Farinelli (51’’ st Ercolani). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Berti, Spinelli, Valentini, Giovannini, Graziani, La Rosa. All. Miramari.

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli (Calandrini 28’ st), Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj (42’ st Da Pozzo); Tenkorang (15’ st Lonardi), Rossetti, Di Marco (15’ Zagrè); Motti, Spini. A dip.: Stagni, Okaka, Borra, Donati, Mandorlini, Sermenghi, Karim, Ilari, Bianconi, Castellacci. All. Marchionni.

Arbitro: Lovison di Padova.

Rete: 3’ st S. Saporetti.

Note: ammoniti: L. Saporetti, Pellizzari Macrì, Menarini; Di Marco, Zagrè, Spini, Calandrini. Angoli: 6-7. Recupero: 0’, 5’. Spettatori 3.000 circa. Incasso E. 31.400.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni, vicino al tutto esaurito nello stadio restituito ai tifosi dopo i lavori (a proposito: nessun incidente), il Forlì ha fatto suo l’atteso derby grazie alla bella rete del fatidico Simone Saporetti che ha deciso un match equilibrato e combattuto, che ha dato ragione alla squadra più concreta davanti a un avversario manovriero ma spuntato. Mister Miramari piazza Lorenzo Saporetti su Motti e Marchionni risponde appiccicando Solini a Petrelli, i due solisti.

La prima parte della partita vede le due squadre guardinghe e attente a non concedere spazi agli avversari. Col Ravenna che tiene più la palla. Dopo un tiro sbilenco di Di Marco (15’), un minuto più tardi Tenkorang, smarcato a centro area, spara centrale su Martelli che respinge di pugno. Il Forlì s’affida a qualche sortita, poco pericolosa come al 26’ quando il rasoterra dal limite di Simone Saporetti finisce largo (26’) o col tentativo di Farinelli (29’) che finisce sulla pista. Al 41’, su angolo battuto da Spini, è ancora Tenkorang che, di testa, costringe Menarini alla respinta sulla fatidica linea. Al 43’ il cross radente di Manetti termina tra le braccia di Anacoura proteso in tuffo.

Il secondo tempo inizia col Forlì che sembra cambiar marcia e, infatti, al 48’ una palla in area avversaria è toccata da Scorza che ontrolla un po’ lungo e appoggia così per l’accorrente Simone Saporetti che, poco dentro l’area, batte in rete il fendente dell’1-0.

A questo punto il Ravenna si riversa generosamente in avanti collezionando una serie di occasioni che, però, non si concretizzano. Al 56’ la volèe di Corsinelli non trova la porta. Per un paio di volte Spini e poi Rossetti non trovano il tempo per la battuta risolutiva. E Martelli è bravissimo a alzare sopra la traversa una conclusione di Zagre. Con le squadre molto allungate, nel finale il Forlì sfiora il raddoppio prima con Macrì (86’), poi con Farinelli (88’). Nei minuti di recupero non succede nulla e scoppia la festa al Morgagni.

Franco Pardolesi