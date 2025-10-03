Forlì, fiducia Pellizzari: "Sono pronto, sto bene"

Dopo la sconfitta maturata sabato sul campo del Pontedera, il Forlì cerca il riscatto casalingo contro il Guidonia Montecelio (domenica alle 17.30). Nella scorsa gara, la terza in otto giorni visto il turno infrasettimanale, il tecnico biancorosso ha optato per far ruotare alcuni dei suoi fedelissimi. In difesa a far coppia con Mirko Elia è sceso in campo Stefano Pellizzari, per la seconda volta titolare dall’inizio del campionato, al posto del capitano Saporetti.

"A Pontedera posso dire di essere stato bene in campo, era da tanto che non facevo 90 minuti – spiega il centrale –. Per i vari problemi fisici che ho avuto, questo sicuramente è un fattore importante a livello personale. Purtroppo ci sono stati degli errori pesanti che a livello morale ci hanno penalizzato e non siamo riusciti a portare a casa la partita". Arrivato nel mercato estivo dal Renate, il centrale emiliano è stato uno dei rinforzi di categoria per il Forlì dopo la promozione. Gli acciacchi fisici iniziali però gli hanno reso difficile l’avvio: accanto all’inamovibile Saporetti il mister biancorosso gli ha quasi sempre preferito il più giovane Elia. "A inizio anno ho avuto un problema al ginocchio – sottolinea ancora il difensore – che mi sono portato avanti fino a qualche settimana fa. Non mi aspettavo assolutamente nulla di particolare sul minutaggio, il mio obiettivo era quello di stare bene e di poter dare una mano alla squadra e al mister".

Profilo d’esperienza, 28enne con 140 presenze in serie C alle spalle con le maglie, tra le altre, di Renate, Fermana e Ravenna, Pellizzari ha aggiunto di aver sposato subito il progetto del Forlì dopo un anno difficile con i neroazzurri lombardi. "Fin da subito mi sono sentito bene, soprattutto per il tipo di gioco che propone il mister, poi anche con i ragazzi del reparto difensivo, a livello umano stiamo molto bene insieme".

In queste prime sette gare, il Forlì ha sempre subito almeno un gol, e spesso il passivo è stato ridotto dai prodigi del portiere Martelli. Pellizzari sottolinea che tale rendimento difensivo è anche legato al "gioco del mister" che è "molto propositivo ed è inevitabile che si conceda qualcosa", anche se questo "non può essere usato come scusa per i tanti gol subiti; quindi, è necessario alzare la soglia di attenzione e avere più fame".

Domenica al ‘Morgagni’ arriva il Guidonia, 10 punti raccolti finora, uno in più del Forlì, reduce dalla sconfitta in trasferta contro il neopromosso Bra ma capace di battere l’Arezzo. "Loro sono questa squadra con carattere e colpi importanti. Per quanto ci riguarda vogliamo scendere con l’atteggiamento giusto, i dettagli fanno la differenza, e questa settimana abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Mi aspetto adesso una partita di carattere".