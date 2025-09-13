Forlì-Gubbio 0-1, colpaccio rossoblù

Forlì, 13 settembre 2025 – Seconda trasferta, seconda vittoria, ancora imbattuto. Sorride il Gubbio di mister Di Carlo, che espugna Forlì dopo una partita lunga, intensa e sofferta ma portata a casa meritatamente. Il primo tempo è denso di emozioni. Dopo 4’ Tommasini di testa impegna Martelli, che si esalta al 9° sulla rovesciata ravvicinata dell’attaccante rossoblù. Sul ribaltamento di fronte si presenta anche il Forlì, con Petrelli che ci prova dalla distanza ma trova un attento Bagnolini a chiudere in corner. Dalla mischia successiva ci riprova Coveri che però non centra lo specchio, poi al 24° il cross basso di S. Saporetti non trova nessun compagno a pochi passi dalla linea. L’ultimo quarto d’ora non è da meno. L’asse Spina-Tommasini si rende ancora pericoloso al 30° e al 35°, ma il n°9 rossoblù, dopo aver saltato l’avversario in entrambe le occasioni, si fa prima ipnotizzare da Martelli e poi manda alto. C’è anche il Forlì, che al 38° sbatte due volte contro Bagnolini e poi sciupa da pochi passi con un impreciso Macrì.

Nella ripresa le due squadre rientrano in campo con maggiore cautela, ma alla prima chance si sblocca il match. Al 54°, come contro il Perugia, Carraro pennella una punizione dalla destra per Signorini che di testa svetta in area e batte Martelli, portando il Gubbio in vantaggio. La reazione del Forlì si fa attendere solo 5’: Martelli lancia Coveri che davanti a Bagnolini non sbaglia, ma la rete è annullata per fuorigioco. Nell’uscita, però, il portiere rossoblù si scontra con l’avversario ed è costretto a uscire: al suo posto esordio per Krapikas. Da qui il Gubbio rallenta il ritmo, crea un paio di occasioni e sa soffrire nel lungo recupero: al 91° Krapikas salva su Manuzzi, 3’ dopo Petrelli manda largo. All’ultimo minuto Ghirardello supera il portiere ma calcia lentamente e spreca il 2-0.

FORLÌ-GUBBIO 0-1

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari (st 1’ Elia), Saporetti L., Cavallini (st 42’ Ercolani); Macrì (st 29’ De Risio), Menarini, Farinelli (st 42’ Franzolini); Saporetti S. (st 29’ Manuzzi), Petrelli, Coveri. All. Miramari A disp. Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Valentini, Giovannini, Scorza, Graziani.

GUBBIO (3-5-2): Bagnolini (st 17’ Krapikas); Fazzi, Signorini (st 26’ Bruscagin), Di Bitonto; Zallu, Djankpata, Carraro, Rosaia (st 36’ Conti), Podda; Spina (st 26’ Ghirardello), Tommasini (st 36’ La Mantia). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Tentardini, Baroncelli, Saber, Minta, Niang.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo (Di Carlo-Scipione)

MARCATORI: st 9’ Signorini

NOTE: corner 6-6; ammoniti: Pellizzari, Signorini, Cavallini, Saporetti L.; recupero: pt 0’; st 9’.